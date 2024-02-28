أساء لشريحة من المجتمع بعبارات خادشة.. شرطة الرياض تطيح بمقيم وتكشف جنسيته

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قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية اليمنية، لنشره في حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، محتوى يتضمن الإساءة لشريحة من المجتمع بعبارات خادشة للحياء والآداب العامة.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.





الإطاحة بـ 7 أشخاص في المنطقة الشرقية:



وأمس، أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، أنها تمكنت من القبض على 7 أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي وهم يتشاجرون في الطريق العام.وأوضح حساب الأمن العام بمنصة "إكس"، أنه جرى القبض عليهم بعد ظهورهم في مقطع فيديو متداول للمشاجرة.تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهموأكدت في الوقت نفسه، أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.