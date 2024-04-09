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من نواكشوط إلى المدينة المنورة .. التصريح ببدء تشغيل الخطوط الموريتانية للطيران بواقع رحلتين أسبوعيا

هيئة الطيران المدني
الطيران المدني
أ أ
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، التصريح ببدء تشغيل الخطوط الموريتانية للطيران -للمرة الأولى- برحلات منتظمة بين المملكة وجمهورية موريتانيا على خط سير (نواكشوط - المدينة المنورة) بواقع رحلتين أسبوعياً، ابتداءً من 21 أبريل 2024.اضافة اعلان

خط سير نواكشوط - المدينة المنورة :


وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتعزيز الربط الجوي وتوسيع شبكة النقل الجوي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران.

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