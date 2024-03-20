هيئة تطوير المدينة تخصص 200 حافلة للنقل الترددي بالمدينة

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خصصت هيئة تطوير المدينة المنورة من خلال مشروع حافلات المدينة أسطول نقل يضم أكثر من 200 حافلة حديثة ومطورة لنقل الأفراد والمصلين من وإلى المسجد النبوي.



مواعيد عمل الحافلات:



نقاط محددة



وأوضحت هيئة تطوير المدينة المنورة، أن عمل الحافلات يبدأ من الساعة الثالثة عصرا حتى بعد صلاة التراويح بساعة، في حين خصصت 7 نقاط للوقوف ونقل المصلين في المدينة 6 منها للنقل إلى المسجد النبوي وواحدة للنقل إلى مسجد قباء.وتسعى هيئة تطوير المدينة المنورة إلى تخفيف كثافة المركبات من خلال تخصيص الحافلات بالنقل وتجميعهم بنقاط ما بعد الدائري الثاني لنقل المصلين من النقاط المحددة إلى المسجد النبوي وبأسعار رمزية يمكن تسديدها عبر تطبيق الحافلات أو كروت يتم شراؤها من قبل المستفيدين في نقاط التوقف.وكانت هيئة تطوير المدينة المنورة وجّهت دعوة الراغبين بالمشاركة بالأعمال التطوعية للنقل الترددي للمسجد النبوي خلال شهر رمضان بالتسجيل والمشاركة بهدف تعزيز الانسيابية المرورية وتسهيل تنقلات المصلين والقاصدين إلى المسجد النبوي وذلك عبر منصة العمل التطوعي.