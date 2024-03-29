بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول عارمة غرب المدينة المنورة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على أحياء غرب منطقة المدينة المنورة.

وأظهرت المقاطع، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول العارمة، في أحياء غرب المدينة المنورة، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة.



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



فيديو من سيل الدحيل بالصميدة جنوب غرب #المدينة_المنورة

الجمعة ١٩ رمضان ١٤٤٥هـ

من : أبو يزيد

عبر : @fahad140543 pic.twitter.com/SwN5HKE83p — FAHAD (@FAHAD_1322) March 29, 2024

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين لايستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي و الأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي و الأوسط خفيف الى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.