الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول عارمة غرب المدينة المنورة

سيول المدينة
أمطار وسيول المدينة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على أحياء غرب منطقة المدينة المنورة.
وأظهرت المقاطع، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول العارمة، في أحياء غرب المدينة المنورة، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة.اضافة اعلان

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين لايستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي و الأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي و الأوسط خفيف الى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.


اقرأ أيضا

رئاسة الشؤون الدينية ترفع جاهزيتها لتهيئة الأجواء التعبدية لثالث جمعة من شهر رمضان

الجمعة 19 رمضان .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

بعد انتشار الصور.. بيان عاجل من بلدية خميس مشيط بشأن ضبط لحوم كلاب في بوفيه

شاهد.. جريان وتدفق السيول في أحياء الطائف ونجران

عاجل.. أهم 10.. اكتمال أعمال التدعيم والإنقاذ لـ 56 مبنى بجدة التاريخية وسيول من مكة لجازان

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

68678 2:39 م الثلاثاء، 19 مارس 2024

أمطار الرياض.. شاهد السيول تجري أنهارًا وتقطع الطرق بالأرطاوية

رياح مغبرة 12:08 ص الثلاثاء، 12 مارس 2024

توقعات برياح شديدة على المدينة وأمطار في الباحة

حافلات المدينة المنورة 9:00 م الأحد، 10 مارس 2024

حافلات المدينة تبدأ خدمة نقل الزائرين والأهالي إلي المسجد النبوي ومسجد قباء

طقس رمضان 7:02 م السبت، 09 مارس 2024

بالفيديو.. محلل الطقس "العقيل" يتوقع أجواء شهر رمضان لهذا العام