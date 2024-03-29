بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول عارمة غرب المدينة المنورة

تداول رواد مواقع
التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على أحياء غرب منطقة
المدينة المنورة.
وأظهرت المقاطع، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول العارمة، في أحياء غرب المدينة المنورة، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة.
توقعات حالة الطقسوتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد
ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان،
عسير، الباحة، مكة المكرمة وتمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين
لايستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.
حركة الرياح السطحيةوأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر
الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية
غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية
غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على
الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي و الأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي و الأوسط خفيف الى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.
فيديو من سيل الدحيل بالصميدة جنوب غرب #المدينة_المنورة— FAHAD (@FAHAD_1322) March 29, 2024
الجمعة ١٩ رمضان ١٤٤٥هـ
من : أبو يزيد
عبر : @fahad140543 pic.twitter.com/SwN5HKE83p
#شاهد— FAHAD (@FAHAD_1322) March 29, 2024
سيل القاحة جنوب غرب #المدينة
الجمعة ١٩ رمضان ١٤٤٥هـ
رصد : منصور البنيان
عبر : @fahad140543 pic.twitter.com/MiDPO42lpV