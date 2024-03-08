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منها 1000 بدلة.. ضبط رتب وأنواط عسكرية وشعارات مخالفة في محال بالرياض

ملابس عسكرية
ملابس عسكرية
أ أ
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ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بمنطقة الرياض، خلال الحملة التفتيشية بمحافظة الخرج، عدداً من الرتب والأنواط العسكرية وشعارات عسكرية متنوعة، و1000 بدلة عسكرية.اضافة اعلان
وتم إقفال 4 محال تعمل بالخياطة العسكرية دون تراخيص لمخالفتها النشاط المرخص لها.

ضبط رتب وأنواط عسكرية وشعارات مخالفة


 كما ضبطت اللجنة أحد الوافدين لقيامه بتصوير الحملة، وجرى إعداد محضر بالواقعة وتسليمه وتسليم المضبوطات التي بحوزته للدوريات الأمنية حسب الاختصاص.
 وتأتي هذه الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بالمنطقة بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة بالمنطقة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، إلى جانب متابعة سمو محافظ الخرج للحملات بالمحافظة.
 يذكر أن الجولة التفتيشية نفذت بمشاركة وزارة التجارة، ووزارة الحرس الوطني، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات المنطقة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة المنطقة، ومكتب العمل بالمنطقة.

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