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"الجوازات" تستعرض خدمة "وثيقة الزائر الرقمية" في معرض الدفاع العالمي 2024

وثيقة الزائر الرقمية
"الجوازات" تستعرض خدمة "وثيقة الزائر الرقمية"
أ أ
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استعرضت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، خدمة "وثيقة الزائر الرقمية"، بجناح الوزارة بمعرض الدفاع العالمي بالرياض.اضافة اعلان


كان ذلك بحضور معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية المهندس نبيل بن خالد الدبل، ووفد من الهيئة السعودية للسياحة.


 وتتيح خدمة "وثيقة الزائر الرقمية"، التي تم تدشينها تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، استعراض الوثيقة الرقمية لزائري المملكة من خلال منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر"، حيث استفاد منها زائرو معرض الدفاع العالمي 2024.

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