شرطة الرياض تعلق على المقطع المتداول لأشخاص داخل مبنى (فيديو)

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علقت شرطة منطقة الرياض على مقطع متداول لأشخص داخل مبنى، مؤكدة أنه تم اتخاذ اللازم حيال الواقعة.





شرطة الرياض تباشر مقطع أشخاص داخل مبنى



وتفصيلا، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لأشخاص داخل مبنى، فقد تم مباشرته واتخاذ الإجراءات النظامية في حينه.





شرطة الرياض تضبط 19 سوريًا



قرار بإيقاف 19 سوريا وإحالتهم إلى النيابة



🎥 | شرطة منطقة الرياض:

المحتوى المرئي المتداول لأشخاص داخل مبنى تم مباشرته واتخاذ الإجراءات النظامية في حينه. pic.twitter.com/39eROfBjpS — الأمن العام (@security_gov) February 7, 2024

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة منطقة الرياض أنها تمكنت من القبض على 19 شخصًا من الجنسية السورية.وأوضح حساب الأمن العام على منصة "إكس"، أن قرار القبض على السوريين جاء بسبب سيرهم بمركباتهم في تجمع غير نظامي في موكب وعرقلة الحركة المرورية وتوثيق ذلك ونشره.وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النابة العامة لتتولى التحقيق.