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اللجنة الأمنية تضبط رتبًا وأنواطًا عسكرية وشعارات مخالفة في محال بيع بالرياض

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شرطة الرياض
أ أ
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ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بمنطقة الرياض، اليوم الأحد، (4000) رتبة وأنواط عسكرية وشعارات عسكرية متنوعة.اضافة اعلان


ضبط رتب وأنواط عسكرية وشعارات مخالفة في محال بيع بالرياض

 وأكدت أنه تم إقفال محل لمخالفته النشاط المرخص له، وذلك بعد حملة تفتيشية في محافظة عفيف، والدوادمي، والزلفي، والمجمعة.


جولات تفتيشية ورقابية مكثفة

 جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض؛ لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.


 يُذكر أن الجولة التفتيشية نُفّذت بمشاركة وزارة التجارة، ووزارة الحرس الوطني، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات منطقة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.

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