الأحد، 01 شعبان 1445 ، 11 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج

ا
مدير الأمن العام يرأس الاجتماع
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

رأس معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي في مقر الأمن العام بمدينة الرياض اليوم، اجتماع اللجنة الأمنية للحج.

تقديم الخدمات لضيوف الرحمن:

وفي بداية الاجتماع، نقل الفريق البسامي تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا للمجتمعين.

اضافة اعلان

 

وأكد أنه يأتي استكمالًا للتنسيق والتكامل بين الجهات الأمنية والعسكرية المشاركة في تقديم الخدمات الأمنية لضيوف الرحمن، والتعاون في أعمال ومهام الحج بما يحقق الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1445هـ.


واستعرض المجتمعون أبرز مستجدات خطط القطاعات الأمنية المشاركة في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، ومناقشة الخطط الوقائية وخطط الطوارئ التي تكفل توفير الأمن والطمأنينة لضيوف الرحمن أثناء أداء نسكهم.

اقرأ أيضا

الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل السفير الجزائري لدى المملكة

عاجل.. بعد انتشار الفيديو.. شرطة الرياض تطيح بـ 6 مقيمين شاركوا في مشاجرة جماعية

8 مناطق تتصدرهم الحدود الشمالية.. تعرف على معدل كميات الأمطار التي سقطت اليوم

استقبال أكثر من 94 ألف معتمر عراقي بمنفذ جديدة عرعر

ضبط مواطن نقل أكثر من 3 أمتار مكعبة من الحطب المحلي في الرياض

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

- الجوازات جديدة_عرعر 6:11 م الأحد، 11 فبراير 2024

استقبال أكثر من 94 ألف معتمر عراقي بمنفذ جديدة عرعر

57767 12:24 ص السبت، 03 فبراير 2024

اكتمال وصول الدفعة الثانية من ضيوف خادم الحرمين لبرنامج العمرة والزيارة

567567567ع 11:41 م الجمعة، 26 يناير 2024

الإعلان عن آخر موعد لاستقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لعام 1445هـ

الروضة الشريفة 7:59 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

تنظيم جديد للصلاة في الروضة الشريفة.. تعرف على التفاصيل