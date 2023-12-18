الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

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منها مكة.. "الأرصاد" يُحذر من رياح شديدة وتدني للرؤية بهذه المناطق لـ 4 مساءً

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رياح شديدة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين تنبيهًا من تقلبات جوية ورياح شديدة على عدد من مناطق المملكة.

رياح نشطة تؤثر في مدى الرؤية على هذه المناطقاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة تبوك وتشمل "الوجه وأملج والبدع".
2 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "وادي الفرع والعهد".
3 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الجموم والطائف وبحرة وجدة وثوال ورابغ وخليص والكامل والخرمة والمويه وتربة ورنية والقنذة والليث".

طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة، في حين ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة على أجزاء من المنطقة الشرقية وجازان.

الحالة المتوقعة تستمر حتى الرابعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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