تحذير عاجل من تقلبات ورياح شديدة على مكة والمدينة وتبوك لـ5 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من تقلبات جوية متوقعة، ورياح شديدة على عدد من مناطق المملكة.





أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق اضافة اعلان



الحالة المطرية تستمر حتى الخامسة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



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وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة تبوك، وتشمل "الوجه وأملج".2 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العلا وخيبر والعيص ووادي الفرع والحناكية والعهد وبدر وينبع".3 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة والجموم والطائف وبحرة وجدة وثوال ورابغ وخليص والكامل والخرمة والمويه وتربة ورنية والقنذة والليث".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.