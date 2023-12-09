عاجل.. إنذار أصفر من أمطار غزيرة على الرياض و8 مناطق لـ 11 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة. اضافة اعلان





أمطار وأتربة وسيول على هذه المناطق



الحالة المطرية تستمر حتى الحادية عشر مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:1 - منطقة الحدود الشمالية وتشمل "رفحاء".2 - المنطقة الشرقية وتشمل "حفر الباطن".3 - منطقة تبوك وتشمل" المعظم وتيماء وأملج".4 - منطقة حائل وتشمل" الحائط والشملي وموقق ودومة الجندل والشنان وبقعاء".5 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العلا وخيبر والعيص وينبع وبدر وخيبر والعهد".6 - منطقة الرياض وتشمل "الزلفي والغاط والمجمعة وعفيف والدوادمي ولارين والقويعية وشقراء".7 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة العرضيات ورابغ والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والخرمة والمويه وتربة ورنية".8 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.9 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط وظهران الجنوب”.منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشر مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.