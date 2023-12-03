"الأرصاد" يحذر من أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تحذيراً عالي الدرجة مطلقًا الإنذار الأصفر، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة. اضافة اعلان





أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق



الحالة المطرية تستمر حتى الحادية عشر مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول،وارتفاع الأمواج على هذه المناطق:1 - منطقة الحدود الشمالية وتشمل "رفحاء".2 - منطقة المدينة وتشمل "العلا والعيص وخيبرو وادي الفرع".3 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق والشنان والكهفة وبقعاء وسميراء".4 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة العرضيات والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والشعيبة والجموم وبحرة وخليص وجدة ورابغ والخرمة والمويع وتربة ورنيه".5 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.6 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.7 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشر مساءً.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.وشددت على ضرورة إتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول.