منها الرياض.. خبير طقس يُحذر سكان هذه المناطق من استمرار الأمطار والتقلبات الجوية

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حذر خبير الطقس، عبد
العزيز الحصيني، اليوم الأحد، من استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية السادسة لوسم
هذا العام على عدد من مناطق المملكة.
استمرار الأمطار
والتقلبات الجوية وأوضح على حسابه في منصة
"إكس"، أن اليوم هو السابع عشر من المربعانية، الحالة الجوية
الممطرة السادسة لموسم، وأنه وفقًا للنماذج العددية للطقس لازالت فرصة الأمطار
متوقعة وهي متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة.
حالة مطرية متوقعة على الرياض وهذه المناطقوأضاف أن الحالة المطرية متوقعة على أجزاء من شمال
العاصمة الرياض تشمل نواحي أجزاء من "المربع بين شقراء والمجمعة والزلفي ورماح"،
وتمتد إلى شمال غرب المنطقة الشرقية نواحي الجبيل ووسط الصمان.
أمطار متفرقة على مكة وعسير والباحةكما تمتد الأمطار إلى منطقة مكة المكرمة لتشمل نواحي
جنوب الطائف بما فيها الشفاء، وأجزاء من الباحة وعسير ونواحي طريف والقريات وهذه
توقعات تظل توقعات.
أمطار ورياح وضباب ورعود على تبوك وعدة مناطقوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الباحة، عسير، وجازان.
في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء
من منطقة تبوك.