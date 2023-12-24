منها الرياض.. خبير طقس يُحذر سكان هذه المناطق من استمرار الأمطار والتقلبات الجوية

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الأحد، من استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية السادسة لوسم هذا العام على عدد من مناطق المملكة. اضافة اعلان





استمرار الأمطار والتقلبات الجوية



حالة مطرية متوقعة على الرياض وهذه المناطق



أمطار متفرقة على مكة وعسير والباحة



أمطار ورياح وضباب ورعود على تبوك وعدة مناطق



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن اليوم هو السابع عشر من المربعانية، الحالة الجوية الممطرة السادسة لموسم، وأنه وفقًا للنماذج العددية للطقس لازالت فرصة الأمطار متوقعة وهي متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة.وأضاف أن الحالة المطرية متوقعة على أجزاء من شمال العاصمة الرياض تشمل نواحي أجزاء من "المربع بين شقراء والمجمعة والزلفي ورماح"، وتمتد إلى شمال غرب المنطقة الشرقية نواحي الجبيل ووسط الصمان.كما تمتد الأمطار إلى منطقة مكة المكرمة لتشمل نواحي جنوب الطائف بما فيها الشفاء، وأجزاء من الباحة وعسير ونواحي طريف والقريات وهذه توقعات تظل توقعات.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الباحة، عسير، وجازان.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقة تبوك.







الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.