تبدأ اليوم.. على سكان هذه المناطق الحذر من حالة مطرية متوقعة

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية خامسة لوسم هذا العام على مناطق مختلفة من المملكة.





حالة ممطرة تبدأ اليوم الثلاثاء اضافة اعلان



أمطار متفاوتة على مكة والمدينة وشمال المملكة



أمطار رعدية ورياح متربة على هذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الحالة الجوية الممطرة الخامسة لوسم هذا لعام متوقع أن تكون بدايته اليوم الثلاثاء 21 من جماد الأول 1445هـ.وأضاف أنه يتوقع أمطارًا متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة.وأشار إلى أنه لا يستبعد أن تمتد الحالة المتوقعة إلى أجزاء من منطقة مكة، ومن المملكة تمتد إلى أجزاء من فلسطين وسوريا والأردن ولبنان وشمال مصر.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وأضاف المركز أن هذه الحالة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، ومكة المكرمة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.