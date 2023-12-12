عاجل.. خبير طقس يُحذر من الأمطار الغزيرة والسيول على مكة والمدينة وهذه المناطق

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من أمطار غزيرة تؤدي لجريان السيول على مكة والمدينة وعدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن اليوم الثلاثاء هو ذروة الحالة الجوية الممطرة الخامسة لموسم ١٤٤٥هـ. اضافة اعلان





حالة مطرية خلال الـ 36 ساعة القادمة



خريطة الحالة المطرية المتوقعة



أمطار رعدية وجريان السيول على هذه المناطق



انخفاض في درجات الحرارة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأضاف أنه حسب النماذج العددية للطقس فإنه من المتوقع، إن شاء الله، خلال الـ 36 ساعة القادمة من اليوم الثلاثاء وحتى صباح غد الأربعاء، تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد وجريان أودية على سواحل تبوك "ضبا وأملج والوجه"، وسواحل المدينة حتى ينبع، وشمال سواحل مكة حتى رابغ بالدرجة الأولى.وبين أنه يلي ذلك كدرجة ثانية أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية، يليها كدرجة ثالثة شرق جدة حتى مكة وجنوبها.ولفت إلى أنه من المتوقع أن تشمل الأمطار وهي من خفيفة إلى متوسطة باقي منطقتي مكة والمدينة وسواحل الباحة، وعسير، وأجزاء من منطقتي حائل، والقصيم، وأقصى غرب وشمال غرب منطقة الرياض.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة "تشمل الأجزاء الساحلية منها"، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.ويلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والأجزاء الشمالية من المدينة المنورة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.