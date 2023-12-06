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ظهراليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة مع بردية القريات

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أمطار وبرديات القريات
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استمرارًا للحالة المطرية الخامسة لوسم هذا العام، تساقطت ظهر اليوم أمطار غزيرة مع بردية القريات بمنطقة الحدود الشمالية.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وبريدات بالقيات شمال المملكة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار بغزارة على القريات مع برديات كثيفة بالحدود الشمالية مصحوبة براح نشطة.

رياح مثيرة للأتربة والغبار مع أمطار رعدية

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وبين ان الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة,مكة المكرمة, وكذلك على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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