حرارة تحت الصفر.. شاهد تجمد المياه في مرتفعات عسير

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تجمدت المياه، اليوم الأحد، نتيجة شدة البرد وانخفاض درجات الحرارة على مرتفعات منطقة عسير.
تجمد
المياه في درجات حرارة تحت الصفر بعسيروأظهر
مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تجمدت المياه نتيجة شدة البرد
في مرتفعات عسير، مع انخفاض درجات الحرارة التي بلغت ما دون الصفر المئوي
ضباب
بالشرقية وطقس مستقر وسماء صحووفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود طقس مستقر
وسماء صحو على معظم مناطق المملكة.
سحب
منخفضةوأضاف
المركز أن هذه الحالة تشمل ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة على أجزاء من المنطقة
الشرقية وجنوب غرب المملكة.
📍بالفيديو— طقس (@tqqs) December 17, 2023
تجمد المياه في مرتفعات #عسير والحرارة تصل (-1) تحت الصفر
الأحد ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
17 ديسمبر 2023 م
📸 سعيد مشهور
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. pic.twitter.com/InJLBIMwsi
رياح
متربة على مكة والمدينةفي
حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الطريق الواصل بين مكة
المكرمة والمدينة المنورة، كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل
وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.
منخفض جوي حتى منتصف الأسبوع في الوقت نفسه، توقع محلل طقس في المركز الوطني للأرصاد
عقيل العقيل، أن المنخفض الجوي الذي تشهده أجواء المملكة سيستمر -بمشيئة الله- حتى
منتصف هذا الأسبوع.
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول
أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في
أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
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