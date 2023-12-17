حرارة تحت الصفر.. شاهد تجمد المياه في مرتفعات عسير

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بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تجمدت المياه، اليوم الأحد، نتيجة شدة البرد وانخفاض درجات الحرارة على مرتفعات منطقة عسير. اضافة اعلان





تجمد المياه في درجات حرارة تحت الصفر بعسير



ضباب بالشرقية وطقس مستقر وسماء صحو



سحب منخفضة





تجمد المياه في مرتفعات

الأحد ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

17 ديسمبر 2023 م

📸 سعيد مشهور

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. pic.twitter.com/InJLBIMwsi 📍بالفيديوتجمد المياه في مرتفعات #عسير والحرارة تصل (-1) تحت الصفرالأحد ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ17 ديسمبر 2023 م📸 سعيد مشهور December 17, 2023

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تجمدت المياه نتيجة شدة البرد في مرتفعات عسير، مع انخفاض درجات الحرارة التي بلغت ما دون الصفر المئويوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود طقس مستقر وسماء صحو على معظم مناطق المملكة.وأضاف المركز أن هذه الحالة تشمل ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة على أجزاء من المنطقة الشرقية وجنوب غرب المملكة.





رياح متربة على مكة والمدينة



منخفض جوي حتى منتصف الأسبوع



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الطريق الواصل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.في الوقت نفسه، توقع محلل طقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن المنخفض الجوي الذي تشهده أجواء المملكة سيستمر -بمشيئة الله- حتى منتصف هذا الأسبوع.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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