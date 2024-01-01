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تعليق الدراسة الحضورية في المدارس الواقعة خارج مدينة حائل .. اليوم الإثنين

وزارة التعليم
وزارة التعليم
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قررت إدارة تعليم حائل استمرار الدراسة اليوم الإثنين عبر منصة مدرستي وذلك للمدارس الواقعة خارج مدينة حائل والمدارس التابعة لمكاتب التعليم الخارجية، للطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس.اضافة اعلان

تعليق الدراسة الحضورية جاء بناء على تقارير "الوطني للأرصاد":


وأوضحت الإدارة أن ذلك القرار جاء بناء على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وحرصًا على سلامة الجميع.


وأمس، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول على هذه المناطق:
1 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العرضيات والطائف وأضم وميسان".
2 - منطقة الرياض، وتشمل "الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات".
3 - منطقة حائل، وتشمل "الحائك والغزالة والسليمي والشملي والغزالة والشنان وبقعاء وحائل وسميراء".
4 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
5 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن وقرية العليا والخفجي والنعيرية".
6 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
7 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.
8 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".

الحالة المطرية تستمر حتى التاسعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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