الصحة ترصد 176طبيباً مخالفاً في القطاع الخاص و30 منشأة مخالفة

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رصدت فرق الالتزام بقطاعات وزارة الصحة، بعد سلسلة من الجولات الرقابية 176 طبيبًا استشاريًّا يعملون بشكل مخالف عن الآليَّة التي سمحت لهم بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات عملهم بالمستشفيات الحكوميَّة. اضافة اعلان





رصد 30 منشأة صحية مخالفة



شروط عمل الطبيب بالقطاع الصحي الخاص



كما رصدت الفرق التابعة لوزارة الصحة، 30 منشأة صحية خالفت التعليمات والنظام في هذا الإطار الخاص بمجال عمل الأطباء.وأوضح تقرير رسمي لوزارة الصحة أنه تم قياس التزام الممارسين الصحيين الحكوميين في القطاع الخاص من خلال 2500 جولة نُفِّذت على المواقع المستهدفة، واتخذت الوزارة الإجراءات النظامية حيال المخالفات.وتأتي الجولات حرصًا على التأكد من قيام الأطباء بأعمالهم في المستشفيات الحكومية أثناء ساعات الدَّوام الرسمي، من أجل خدمة المرضى بالشكل المطلوب، و فقا لـ"المدينة".يذكر أن الجهات العُليا كانت قد سمحت في الربع الأول من العام المنصرم 2022 للأطباء الاستشاريين السعوديين بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في القطاع الصحي الخاص، وفق 6 شروط رئيسة.ومن أبرز هذه الشروط :- أن يكون الطبيب على فئة "استشاري"- عدم الإخلال بالوظيفة الحكومية أو العمل في أكثر من منشأة صحية خاصة- كما يجب الالتزام بعدم العمل فيها خلال ساعات عمله في الجهة الصحية الحكومية التي يعمل بها، أو أثناء ساعات المناوبة، أو الأوقات التي يكون خلالها تحت الطلب- ولا تتحمل الجهة الصحية الحكومية أي التزامات مالية أو مسؤوليات أخرى ناتجة عن عمل الممارس الصحي التابع لها في المؤسسة الصحية الخاصة.