الجمعة، 19 ربيع الثاني 1445 ، 03 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت الأمطار والسيول بطرق شمال مكة؟

78679ه6
سيول متدفقة شمال مكة
أ أ

استمرارَا للحالة المطرية على مكة وعدد من مناطق المملكة، جرت مساء الجمعة السيول نتيجة أمطار غزيرة، مصحوبة بالرعد والبرق.اضافة اعلان
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أغرقت السيول الطرق والشوارع والوديان والشعاب شمال منطقة مكة.

تحذيرات من خطر تواجد عدادات الكهرباء على ارتفاع منخفض

كما حذر خبراء الأرصاد، من خطورة تواجد عدادات الكهرباء على ارتفاع منخفض، وذلك بالتزامن مع هطول كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول في عدد من مناطق المملكة.

حالة مطرية قوية على عدد من مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول بمناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.



اقرأ أيضا

أهم 10
11:22 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

أهم 10.. سبب غزارة الأمطار بالمملكة وتبرعات إغاثة فلسطين وشروط القبول بالكليات العسكرية

العاصفة
11:12 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

"سياران" تضرب أوروبا.. تودي بحياة 16 تصيب العشرات

مركز الملك سلمان للإغاثة
11:04 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

توضيحات مهمة من "سلمان للإغاثة" حول التبرعات لحملة إغاثة الفلسطينيين

ق657 4
10:55 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

شاهد.. قوة سيل وبروق شمال المعظم جنوب شرق تبوك

اقرأ أيضا

تنبيه من قوى حول كيفية نقل الكفالة مع تأخير الرواتب

رقابة مشددة.. 5 أهداف للوقاية من آفة سوسة النخیل الحمراء

مفاجأة.. خبراء يحذرون ويكشفون سبب غزارة الأمطار على مناطق المملكة

عمالقة التكنولوجيا يحصدون أرباحاً ضخمة بعد انتكاسة 2022

إحباط تهريب 125 ألف قرص مخدر والقبض على مهربي الإمفيتامين في عسير وجازان

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

7867 7 8:05 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

بسبب الأمطار والسيول.. تحذيرات بخصوص عدادات الكهرباء

7667968 2:07 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

خطر داهم.. تحذيرات من عبور وادي جراب جنوب مكة(فيديو)

98ع0898 12:43 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

رعد وبرق.. شاهد سيول قوية في حرة الشرع شمال مكة

767786 8:17 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

لهذا الموعد.. "الأرصاد" يُحذر أهالي جدة من أمطار غزيرة

اقرأ أيضا

الدفاع-المدني
9:22 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

مطر غزير.. "الدفاع المدني" يدعو أهالي تبوك إلى توخي الحيطة والحذر

هخ فغ
8:51 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

شاهد البرق والرعد.. أمطار ليلية غزيرة على جدة ومكة

download
8:30 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

عشرات الضحايا.. طائرات الاحتلال تقصف أكبر مستشفيات قطاع غزة

7867 7
8:05 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

بسبب الأمطار والسيول.. تحذيرات بخصوص عدادات الكهرباء

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
11:22 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

أهم 10.. سبب غزارة الأمطار بالمملكة وتبرعات إغاثة فلسطين وشروط القبول بالكليات العسكرية

3533343
10:18 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

مفاجأة.. خبراء يحذرون ويكشفون سبب غزارة الأمطار على مناطق المملكة

’آيباد
9:02 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

بعد 13 عامًا من إطلاقه.. هل يخرج "آيباد" من سباق التكنولوجيا للأبد؟

العالم في أسبوع - صغيرة
8:07 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

العالم في أسبوع.. مواعيد امتحانات الطلاب وشروط جديدة للقبول بالكليات العسكرية

الكليات العسكرية
7:07 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

عاجل.. 17 عامًا حد أدنى.. تعرف على شروط القبول في الكليات العسكرية

حساب المواطن
6:08 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

عاجل.. مع إقرار التعديلات الجديدة.. تعرف على الحد المانع من استحقاق حساب المواطن؟