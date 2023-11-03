لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت الأمطار والسيول بطرق شمال مكة؟

أ أ
استمرارَا للحالة المطرية على مكة وعدد من
مناطق المملكة، جرت مساء الجمعة السيول نتيجة أمطار غزيرة، مصحوبة بالرعد والبرق.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أغرقت السيول الطرق والشوارع والوديان والشعاب شمال منطقة مكة.
تحذيرات من خطر تواجد عدادات الكهرباء على ارتفاع
منخفضكما حذر خبراء الأرصاد، من خطورة
تواجد عدادات الكهرباء على ارتفاع منخفض، وذلك بالتزامن مع هطول كميات غزيرة من
الأمطار التي أدت لجريان السيول في عدد من مناطق المملكة.
امطار غزيره على احياء شمال #مكه_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) November 3, 2023
من ابو راكان pic.twitter.com/0Y2H7mJa0x
حالة مطرية قوية على عدد من مناطق المملكةوفي تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية
متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول بمناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة،
المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.
الدفاع المدني يدعو إلى
أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني
إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة،
مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
سيول شمال #مكه_الان بعد عشاء الجمعة ١٩ ربيع اخر ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) November 3, 2023
عضو المجموعة محمد البلادي pic.twitter.com/UwP98yY4lr