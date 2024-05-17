شروط وضوابط رخص "استخدام" مصادر مياه الآبار ومخالفاتها تصل إلى 100 ألف ريال

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طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، عبر منصة "استطلاع" وذلك لاستطلاع رأي العموم بشأنها.

ويهدف المشروع إلى تنظيم مصادر المياه الجوفية واستخداماتها، وإدارة شؤونها وكافة الحقوق المتعلقة بها، وحماية مصادر المياه الجوفية من الاستنزاف والتلوث، وتوفير وتلبية إمدادات المياه وفق خطط التنمية الشاملة.





المستفيدون وأغراض استخدامات مصادر المياه الجوفية (الآبار)



استخدامات مصادر المياه الجوفية (الآبار)



شروط استخدامات مصادر المياه الجوفية (الآبار)

شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الحضرية (الاحتياجات البشرية الأساسية)



. شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية(الآبار) للاشياب الصالحة للشرب:



شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الزراعية



. شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الزراعية في الأراضي الواقعة على الرف الرسوبي:



شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض العمرانية



. شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للمساجد ومحطات الوقود:



شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الصناعية



2. شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للتعدين والمناجم :



3. شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمصانع البلوك والطابوق والإسمنت والخرسانة الجاهزة والكسارات:



4. شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لهيئة المدن الصناعية والمدن الاقتصادية:



شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لأغراض التوزان البيئي



2- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للبلديات والجهات الحكومية لمشاريع التشجير بمناطق الدرع العربي وفي المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي وفي مدن (الرياض، بريدة، الدمام، الخبر، الظهران، الجبيل، القطيف):



شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمشاريع مياه الشرب الخيرية



شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية(الآبار) لمن انتقلت إليه ملكية عقار يوجد به بئر غير مرخصة



رخص أخرى لاستخدامات المياه الجوفية (الآبار) لم تذكر في هذه الشروط



مخالفات استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وعقوباتها



المستفيدون:1. قطاع الأفراد.2. القطاع الحكومي3. قطاع الأعمال.4. القطاع غير الربحي.يكون استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتخصيصها وفقاً للأولويات الآتية على الترتيب:1- الاحتياجات البشرية الأساسية.2- سقيا الحيوانات.3- الطلب الزراعي والعمراني والصناعي، والحد الأدنى للتوازن البيئي، ونحوها من الأغراض.-لا يجوز استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) إلا بموجب رخصة استخدام صادرة من الوزارة، وعلى كل من لديه بئر/ آبار في عقاره التقدم عبر بوابة نما من خلال موقع الوزارة الإلكتروني للحصول على رخصة الاستخدام خلال (سنة واحدة) من تاريخ اعتماد ونشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية.-للحصول على رخصة استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) التقدم عبر بوابة نما وذلك من خلال موقع الوزارة الإلكتروني باستخدام النفاذ الوطني للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات أو الرقم الموحد للجهات الحكومية.-في حال كان مقدم الطلب وكيل عن ورثة فيجب إرفاق صك حصر ورثة ووكالة شرعية من جميع الورثة تنص على مراجعة وزارة البيئة والمياه والزراعة للحصول على رخصة استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار).-يجب التقدم بطلب تجديد الرخصة قبل انتهاء صلاحيتها بثلاثة أشهر.-على المرخص له الاحتفاظ برخصة استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وإبرازها لمراقبي الوزارة بحسب ما يُطلب من قِبل المراقبين سواءً كان ذلك بالوسائل (الإلكترونية أو يدوياً).-يحظر استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لغير الغرض المرخص له.-يجب التقدم للحصول على رخصة جديدة في حال الرغبة بتغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رُخص له.-يجب على كل من يحصل على رخصة حفر بئر جديدة أو بديلة التقدم خلال (30) يوما من تاريخ الانتهاء من الحفر للحصول على رخصة الاستخدام-على المرخص له الالتزام بعدم تجاوز كميات المياه المحددة في الرخصة.-يحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه الجوفية، سواء في نوعيتها أو كميتها أو مجاريها الطبيعية أو حُرمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر.-يلتزم المرخص له بإتباع قواعد الأمن والسلامة الصادرة من الدفاع المدني عند استخدام البئر وتشغيله وتحصينه بحيث لا يشكل خطراً على المارة. أو من أي نوع كان.-على من انتقلت إليه ملكية عقار يوجد به بئر ولدى المالك السابق رخصة استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار)، التقدم للوزارة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نقل ملكية الأرض، لنقل رخصة الاستخدام له بعد استكمال المتطلبات اللازمة.-يجب على المرخص له التوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات لا يمكن معالجتها، وإبلاغ الوزارة بذلك.-يُحظر تصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة، أو أي ملوثات داخل البئر بما فيها مياه الصرف الزراعي.للوزارة الحق في مراقبة استخدامات المصدر ودخول المواقع بغرض التحقق من تطبيق الشروط والاحكام، ولها الاستعانة بالجهات المختصة عند اقتضاء ذلك.-يلتزم المرخص له عند الغاء النشاط التقدم للوزارة بإلغاء رخصة الاستخدام خلال (تسعين) يوماً من الغاء النشاط .1. شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الحضرية (الشرب) للجهات الحكومية والشركات والهيئات والمؤسسات والمراكز التابعة لها:- ‌ارفاق رخصة حفر البئر/ الآبار أو شهادة الافصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.- إفادة من شركة المياه الوطنية يفيد بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه من أي مصادر لديها.- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع البئر/ الآبار المراد استخدامها- تقديم دراسة مائية عن الابار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، و بكتريولوجي ، و اشعاعي ) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت اشرافها وربطها بمنصة حافظ في موقع الوزارة، في حال كانت واقعة على الرف الرسوبي.- ارفاق كتالوج المضخة او صورتها أو طاقتها الانتاجية.- التعهد بمشاركة نتائج تحليل نوعية المياه بشكل كل 3أشهر.- مدة رخصة الاستخدام (3) سنوات يبدأ سريانها من تاريخ صدورها.‌- ارفاق رخصة حفر البئر/ الآبار أو شهادة الافصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.- إرفاق رخصة إقامة الشيب أو رقمها.- ارفاق صك تملك أو عقد إيجار مبني على صك موثق من الجهات المختصة، أو عقد إيجار مع جهة حكومية.- موافقة شركة المياه الوطنية على إقامة المنهل بما يضمن التزام الشركة بالأشراف على الشيب وفق الضوابط المنظمة لديها.- تقديم دراسة مائية عن الابار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، وبكتريولوجي، واشعاعي) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع البئر/ الآبار المراد استخدامها- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت اشرافها وربطها بمنصة حافظ في موقع الوزارة- ارفاق كتالوج المضخة او صورتها أو طاقتها الانتاجية.- مدة رخصة الاستخدام (5) سنوات يبدأ سريانها من تاريخ صدورها.. شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية(الآبار) لأغراض الغسيل وسقيا المزروعات في الأراضي السكنية الواقعة بالدرع العربي وفي المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي وفي مدن (الرياض، بريدة، الدمام، الخبر، الظهران، الجبيل) :- ‌‌ارفاق رخصة حفر البئر/ الابار أو شهادة الافصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.- ارفاق صك تملك أو عقد ايجار مبني على صك موثق من الجهات المختصة، أو عقد إيجار مع جهة حكومية.- التعهد بعدم تركيب محطة تنقية على البئر إلا بعد موافقة منظم المياه والجهات ذات العلاقة.‌- مدة رخصة الاستخدام (5) سنوات يبدأ سريانها من تاريخ صدورها.. شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) للأغراض الزراعية في الأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي وفي المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي:‌‌‌‌- ارفاق رخصة حفر البئر/ الابار أو شهادة الافصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.- إرفاق صك تملك، أو قرار تمليك مبني على قرار توزيع، أو صك تملك مبني على أمر سامي، أو عقد إيجار صادر من الوزارة أو من جهة حكومية، أو عقد إيجار مبني على صك تملك موثَّق من الجهة المختصة، أو إعلان موثق في منصة إحكام.- إرفاق السجل الزراعي المطور.- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع البئر/ الابار المراد استخدامها.- إرفاق خطاب من المؤسسة العامة للري يفيد بعد إمكانية امداد الموقع بالمياه المعالجة.- مدة رخصة الاستخدام (5) سنوات يبدأ سريانها من تاريخ صدورها.‌أ- ارفاق رخصة حفر البئر/ الابار أو شهادة الافصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع البئر/ الابار المراد استخدامها.- إرفاق صك تملك، أو قرار تمليك مبني على قرار توزيع، أو صك تملك مبني على أمر سامي، أو عقد إيجار صادر من الوزارة أو من جهة حكومية، أو عقد إيجار مبني على صك تملك موثَّق من الجهة المختصة إرفاق السجل الزراعي المطور.- أن تحتوي الأرض على أنشطة زراعية أو حيوانية قائمة.- عدم ممارسة أنشطة مقيدة أو محظورة.- إرفاق خطاب من المؤسسة العامة للري يفيد بعدم إمكانية امداد الموقع بالمياه المعالجة .- يتعهد صاحب المزرعة باستخدام الوسائل المرشدة للمياه خلال(سنة)من تاريخ حصوله على الرخصة، ووفقاً لما تعتمده الوزارة للمقننات المائية.تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت اشرافها وربطها بمنصة حافظ في موقع الوزارة، للمزارع التي تزيد مساحتها عن (50) هكتار.- ارفاق كتالوج المضخة او صورتها أو طاقتها الانتاجية.- مدة رخصة الاستخدام (5) سنوات يبدأ سريانها من تاريخ صدورها.1. شروط وضوابط اصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية(الآبار) للاشياب غير الصالحة للشرب:- إرفاق رخصة إقامة الشيب أو رقمها.إفادة من المؤسسة العامة للري بعدم وجود اشياب قائمة على محطة معالجة في دائرة نصف قطرها ( 5) كم من موقع الشيب .- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت اشرافها وربطها بمنصة حافظ في موقع الوزارة- توفير نقطة بيع (مدى) للاشياب القائمة في المدن والمحافظات الرئيسة.- مدة رخصة الاستخدام (سنتين ) يبدأ سريانها من تاريخ صدورها.- ارفاق رخصة حفر البئر/ الابار أو شهادة الافصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.- إرفاق صك تملك أو عقد إيجار مبني على صك موثق من الجهات المختصة، أو عقد إيجار مع جهة حكومية- تقديم دراسة مائية عن الابار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، و بكتريولوجي ، و اشعاعي ) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع البئر/ الآبار المراد استخدامها.- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت اشرافها وربطها بمنصة حافظ في موقع الوزارة في حال كانت واقعة على الرف الرسوبي.- ارفاق كتالوج المضخة او صورتها أو طاقتها الانتاجية.- إفادة من شركة المياه الوطنية تفيد بحالة ارتفاق الموقع بخدمات الصرف والامتثال لمتطلباته.- مدة رخصة الاستخدام (5 ) سنوات يبدأ سريانها من تاريخ صدورها.. شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمشاريع إنشاء الطرق :- ارفاق رخصة حفر البئر/ الابار أو شهادة الافصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.- تسليم الآبار وما عليها من تجهيزات للوزارة عند الانتهاء من إنشاء الطريق، وفي حال انتفاء حاجة الوزارة إليها يلتزم المرخَّص له بردم البئر ردماً بحسب مواصفات الوزارة وتحت إشرافها ومن مقاول معتمد.- مدة رخصة الاستخدام (3 ) سنوات يبدأ سريانها من تاريخ صدورها.1. شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمصانع مياه الشرب المُعبأة ومصانع الثلج ومصانع المواد الغذائية ومصانع والعصائر:- ارفاق رخصة حفر البئر/ الابار أو شهادة الافصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.إرفاق صك تملك، أو قرار تمليك مبني على قرار توزيع، أو صك تملك مبني على أمر سامي، أو عقد إيجار صادر من الوزارة أو من جهة حكومية، أو عقد إيجار مبني على صك تملك موثَّق من الجهة المختصة.- إرفاق سجل تجاري ساري المفعول مضافًا به النشاط.- تقديم دراسة مائية عن الابار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، و بكتريولوجي ، و اشعاعي ) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع البئر/ الآبار المراد استخدامها.- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت اشرافها وربطها بمنصة حافظ في موقع الوزارة في حال كانت واقعة على الرف الرسوبي.- ارفاق كتالوج المضخة او صورتها أو طاقتها الانتاجية.- مدة رخصة الاستخدام (5 ) سنوات يبدأ سريانها من تاريخ صدورها.‌- ارفاق رخصة حفر البئر/ الابار أو شهادة الافصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.- إرفاق عقد ايجار مع الجهة حكومية المختصة أو حق امتياز.- إرفاق سجل تجاري ساري المفعول مضاف به النشاط- إرفاق الترخيص الصناعي- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع البئر/ الابار المراد استخدامها.- تقديم دراسة مائية عن الابار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، و بكتريولوجي ، و اشعاعي ) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.‌- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت اشرافها وربطها بمنصة حافظ في موقع الوزارة في حال كانت واقعة على الرف الرسوبي.- ارفاق كتالوج المضخة او صورتها أو طاقتها الانتاجية.- إفادة من المؤسسة العامة للري بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة من أي مصادر لديها.- في حال توفر مياه بديلة عن المياه الجوفية لخدمة الموقع بعد تشغيل البئر يجب غلق البئر وإبقاءه لحالات الطوارئ- مدة رخصة الاستخدام (3 ) سنوات يبدأ سريانها من تاريخ صدورها.- ارفاق رخصة حفر البئر/ الابار أو شهادة الافصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.- إرفاق صك تملك أو عقد إيجار مبني على صك موثّق من الجهات المختصة ، أو عقد إيجار مع الجهة الحكومية المختصة.- إرفاق رخصة إقامة المشروع سارية المفعول من الجهة المختصة.- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع البئر/ الآبار المراد استخدامها.- تقديم دراسة مائية عن الابار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، و بكتريولوجي ، و اشعاعي ) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت اشرافها وربطها بمنصة حافظ في موقع الوزارة، إذا كانت واقعة على الرف الرسوبي.- ارفاق كتالوج المضخة او صورتها أو طاقتها الانتاجية.- إفادة من المؤسسة العامة للري يفيد بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة من أي مصادر لديها.- في حالة توفر مياه بديلة عن المياه الجوفية لخدمة الموقع بعد تشغيل البئر يجب غلق البئر وإبقاءه لحالات الطوارئ- مدة رخصة الاستخدام (3 ) سنوات يبدأ سريانها من تاريخ صدورها.- ارفاق رخصة حفر البئر/ الابار أو شهادة الافصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.- إفادة من شركة المياه الوطنية يفيد بعدم إمكانية إمداد الموقع بمياه الشرب من أي مصادر لديها..- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع البئر/ الآبار المراد استخدامها.- تقديم دراسة مائية عن الابار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، و بكتريولوجي ، و اشعاعي ) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر..- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت اشرافها وربطها بمنصة حافظ في موقع الوزارة في حال كانت واقعة على الرف الرسوبي.- ارفاق كتالوج المضخة او صورتها أو طاقتها الانتاجية.- إفادة من المؤسسة العامة للري بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة من أي مصادر لديها.- في حالة توفر مياه بديلة عن المياه الجوفية لخدمة الموقع بعد تشغيل البئر يجب غلق البئر وإبقاءه لحالات الطوارئ.- مدة رخصة الاستخدام (3 ) سنوات يبدأ سريانها من تاريخ صدورها.1- شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمبادرة السعودية الخضراء، المحميات الملكية، الحياة الفطرية، الغطاء النباتي ومكافحة التصحر):‌‌‌‌ارفاق رخصة حفر البئر/ الابار أو شهادة الافصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.أن تكون الجهة المتقدمة للطلب هي الجهة المعنية أو بموافقتها.إرفاق رسم هندسي (كروكي) يوضح كامل مساحة الأرض وموقع البئر/ الآبار المراد استخدامها.تقديم دراسة مائية عن الابار إذا كانت واقعة على الرف الرسوبي. بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، و بكتريولوجي ، و اشعاعي ) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.‌تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت اشرافها وربطها بمنصة حافظ في موقع الوزارة ، إذا كانت واقعة على الرف الرسوبي.ارفاق كتالوج المضخة او صورتها أو طاقتها الانتاجية.افادة من المؤسسة العامة للري بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة من أي مصادر لديها.في حالة توفر مياه بديلة عن المياه الجوفية لخدمة الموقع بعد تشغيل البئر يجب غلق البئر وإبقاءه لحالات الطوارئ.مدة رخصة الاستخدام (3 ) سنوات يبدأ سريانها من تاريخ صدورها.ارفاق رخصة حفر البئر/ الابار أو شهادة الافصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.إرفاق رسم هندسي (كروكي) يوضح كامل مساحة الأرض وموقع البئر/ الآبار المراد استخدامها.‌إفادة من المؤسسة العامة للري بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة من أي مصادر لديها .في حالة توفر مياه بديلة عن المياه الجوفية لخدمة الموقع بعد تشغيل البئر يجب غلق البئر وإبقاءه لحالات الطوارئ.‌مدة رخصة الاستخدام (3 ) سنوات يبدأ سريانها من تاريخ صدورها.- ارفاق رخصة حفر البئر/ الابار أو شهادة الافصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.- تقديم دراسة مائية عن الابار بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي، و بكتريولوجي ، و اشعاعي ) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة، أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.‌- تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل بئر بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت اشرافها وربطها بمنصة حافظ في موقع الوزارة ، إذا كانت واقعة على الرف الرسوبي.- إرفاق رسم هندسي (كروكي) عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع البئر/ الابار المراد استخدامها.- إفادة من شركة المياه الوطنية يفيد بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه من أي مصادر لديها. ‌- إرفاق صك تملك، أو قرار تمليك مبني على قرار توزيع، أو صك تملك مبني على أمر سامي، أو عقد إيجار صادر من الوزارة أو من جهة حكومية، أو عقد إيجار مبني على صك تملك موثَّق من الجهة المختصة، أو إفادة صريحة من إمارة المنطقة بأن يكون الموقع المحفورة فيه البئر خالي من النزاعات القبلية أو الفردية.- مدة رخصة الاستخدام (3 ) سنوات يبدأ سريانها من تاريخ صدورها.- أن تكون حالات البيع تمت بعد نهاية فترة الإفصاح بتاريخ 19\2\1445ه وحتى اعتماد هذه الشروط.،- يجب على من انتقلت إليه ملكية عقار يوجد به بئر غير مرخصة التقدم عبر بوابة نما بطلب الحصول أولا على رخصة تصحيح وضع البئر/ الآبار خلال (60) يوم من تاريخ اعتماد هذه الشروط.- ومن ثم التقدم عبر بوابة نما للحصول على رخصة استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) خلال(30) يوم من تاريخ الحصول على رخصة تصحيح وضع البئر/ الآبار.- تطبيق شروط وضوابط رخص الاستخدام المشار إليها في هذه الوثيقة بحسب موقع البئر والغرض من الاستخدام.- على من يقوم بشراء عقار يوجد به بئر غير مرخصة بعد اعتماد هذه الشروط التأكد من نظامية وضع الابار المحفورة في العقار ( وجود رخصة حفر ، شهادة افصاح ، تصحيح وضع ) حتى لا يطبق عليه الغرامة المقررة.تُصدر رخص استخدام الآبار الأخرى، مثل: الآبار المشتركة والآبار الجدية، وآبار الحقن والتغذية من قبل لجنة فنية تُشكل من وكالة الوزارة للمياه بحسب موقع البئر والغرض منها.عقوبة مخالفات استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار)كما تضمنت الشروط والضوابط تصنيف مخالفات استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار)؛ على النحو التالي:تقديم صاحب البئر معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الاستخدام أو الإخلال بأي شرط من شروط الرخصة.تتراوح ما بين 30 إلى 50 ألف ريالاستخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الرف الرسوبي دون الحصول على رخصة استخدام صادرة من الوزارة.تتراوح ما بين 30 إلى 50 ألف ريالاستخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الدرع العربي و المنطقة المستثناة دون الحصول على رخصة استخدام صادرة من الوزارة.تتراوح ما بين 10 إلى 50 ألف ريالالاستمرار باستخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الرف الرسوبي بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام.انذار ، والتقدم للحصول على تجديد رخصة الاستخدام خلال (10) أيام ، مضاعفة العقوبة في حال التكرارتتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف ريالالاستمرار باستخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) في الدرع العربي و المنطقة المستثناة بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام.انذار ، والتقدم للحصول على تجديد رخصة الاستخدام خلال (10) أيام ، مضاعفة العقوبة في حال التكرارتتراوح ما بين ألف إلى ألفي ريالتغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رُخص له في الرف الرسوبي دون الحصول على رخصة.إنذار، مضاعفة العقوبة في حال التكرار.تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف ريالتغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رُخص له في الدرع العربي و المنطقة المستثناة دون الحصول على رخصة..إنذار، ، مضاعفة العقوبة في حال التكرارتتراوح ما بين 4 إلى 8 آلاف ريالعدم نقل رخصة الاستخدام من المالك السابق الى المالك الحالي..انذار ، والتقدم لنقل رخصة الاستخدام خلال (10) أيام ، مضاعفة العقوبة في حال التكرارتتراوح ما بين 10 إلى 15 ألف ريالعدم الالتزام بتركيب عداد مياه مع ناقل بيانات على الآبار المستهدفة، حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة.انذار ، وتركيب العداد و ناقل البيانات والربط مع منصة حافظ خلال ( 60)يوماً ، مضاعفة العقوبة في حال التكرارتتراوح ما بين 30 إلى 50 ألف ريالمنع أو إعاقة الوزارة أو من تفوضه عن صيانة عداد المياه و ناقل البياناتانذار ، والسماح للوزارة أو من تفوضه بصيانة العداد و ناقل البيانات خلال (يومين ) ، مضاعفة العقوبة في حال التكرارتتراوح ما بين 80 إلى 100 ألف ريالالعبث في عداد المياه و ناقل البياناتتتراوح ما بين 80 إلى 100 ألف ريالتجاوز كمية استخدام المياه المرخص باستخدامها سنوياً وفقاً لقراءة العداد؛ للأغراض غير الزراعيةإنذار ، مضاعفة العقوبة في حال التكرار2ريال عن كل متر مكعب زائد3ريال عن كل متر مكعب زائدعدم الغاء رخصة الاستخدام عند الغاء النشاطانذار ، والتقدم بإلغاء رخصة الاستخدام خلال (10) أيام ، مضاعفة العقوبة في حال التكرارتتراوح ما بين 10 إلى 15 ألف ريالعدم الاحتفاظ برخصة الاستخدام أو عدم إبرازها لمراقبي الوزارة.إنذار، ، مضاعفة العقوبة في حال التكرارتتراوح ما بين 3 إلى 5 آلاف ريالعدم التوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات لا يمكن معالجتها.تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف ريالإعاقة مراقبي الوزارة عند أداء مهام المراقبة والتفتيش.تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف ريالالقيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه الجوفيةتتراوح ما بين 30 إلى 40 ألف ريالhttps://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Civil/Mewa/groundwaterSources/Pages/default.aspx