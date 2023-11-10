أنهار جارية.. شاهد تدفق السيول في أحياء جدة وشوارع الليث بمكة

أ أ

استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة، جرت السيول المتدفقة، اليوم الجمعة، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على الطائف بمنطقة مكة المكرمة. اضافة اعلان





السيول في احياء

الجمعة ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

10 نوفمبر 2023 م

.

. pic.twitter.com/YcSSCvU5zT 🔴 فيديو متداولالسيول في احياء #جده_الآن الجمعة ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ10 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ November 10, 2023

أمطار وسيول وبرد على مكة والمدينة وعدة مناطق





قوة اندفاع السيول في وادي مراج شرق

الجمعة ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

10 نوفمبر 2023 م

.

. pic.twitter.com/XFQSusNGzn 📹 شاهدقوة اندفاع السيول في وادي مراج شرق #الليث الجمعة ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ10 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ November 10, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أغقت مياه السيول أحياء محافظة جدة نتيجة تساقط الأمطار بغزارة على الليث وجدة ومكة مع هبوب رياح نشطة وتناثر حبات البرد.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.