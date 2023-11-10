أنهار جارية.. شاهد تدفق السيول في أحياء جدة وشوارع الليث بمكة

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة، جرت
السيول المتدفقة، اليوم الجمعة، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على الطائف بمنطقة مكة
المكرمة.
🔴 فيديو متداول— طقس (@tqqs) November 10, 2023
السيول في احياء #جده_الآن
الجمعة ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
10 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
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وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أغقت مياه السيول أحياء محافظة جدة نتيجة تساقط الأمطار بغزارة على الليث وجدة ومكة مع هبوب رياح نشطة وتناثر حبات البرد.
أمطار وسيول وبرد على مكة والمدينة وعدة مناطقوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز
الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
📹 شاهد— طقس (@tqqs) November 10, 2023
قوة اندفاع السيول في وادي مراج شرق #الليث
الجمعة ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
10 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
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وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.