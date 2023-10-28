خطر داهم.. تحذيرات من عبور وادي جراب جنوب مكة(فيديو)

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بالتزامن مع الحالة المطرية، تداول رواد واقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وادي جرب جنوب مكة وقد امتلأ بمياه السيول والأمطار.
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وحذر النشطاء من عبور وادي جراب بعد هطول الأمطار وجريان السيول الأمر الذي يمثل خطرًا داهمًا على حياة المواطنين، مع استمرار الحالة المطرية.
"الأرصاد" يحذر من أمطار غزيرة على محافظتي جدة ورابغ
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، في تحديث له، تحذيراً عالي الدرجة من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.
ورياح شديدة السرعة تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول،وارتفاع الأمواج وذلك على محافظتي جدة ورابغ وكذلك الأجزاء الساحلية.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ غداً -بمشيئة الله تعالى- الساعة الرابعة عصراً وتستمر حتى الساعة الثانية عشر من صباح يوم غد الأحد.
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
سيل كبير لوادي جراب انصح بعدم عبوره توه بدا يدف دف قطعته على اوله ومع تياره جنوب #مكه pic.twitter.com/7s314Ga3UU
— ثنيان العتيبي (@thniaan) October 27, 2023