مقطع يوثق كثافة الثلوج على جبل اللوز في تبوك

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وثق مقطع فيديو كثافة الثلوج على جبل اللوز، في منطقة تبوك، في ظل توقعات باستمرار تساقط الثلوج على المنطقة حتى مساء اليوم.



تساقط الثلوج في تبوك





#جبل_اللوز #تبوك

صباح السبت ٧ شــعــبان ١٤٤٥هـ

17 فبراير 2024م

📸 | مشعل العطوي

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. pic.twitter.com/dZpIWx5K1r 📍كثافة الثلوج ❄️☃️ فيصباح السبت ٧ شــعــبان ١٤٤٥هـ17 فبراير 2024م📸 | مشعل العطوي February 17, 2024

وأظهر المقطع، مرتفعات تبوك، تكتسي باللون الأبيض بسبب كثافة تساقط الثلوج، وسط حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق.

توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار الانخفاض الملموس في درجات الحرارة والمصحوب بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كذلك على المنطقة الشرقية.كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومرتفعات جازان ، عسير ، الباحة، الطائف، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( جبال اللوز - علقان).وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.