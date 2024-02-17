مقطع يوثق كثافة الثلوج على جبل اللوز في تبوك

أ أ
وثق مقطع فيديو كثافة الثلوج على جبل اللوز، في منطقة تبوك، في ظل توقعات باستمرار تساقط الثلوج على المنطقة حتى مساء اليوم.
تساقط الثلوج في تبوكوأظهر المقطع، مرتفعات تبوك، تكتسي باللون الأبيض بسبب كثافة تساقط الثلوج، وسط حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق.
📍كثافة الثلوج ❄️☃️ في— طقس (@tqqs) February 17, 2024
#جبل_اللوز #تبوك
صباح السبت ٧ شــعــبان ١٤٤٥هـ
17 فبراير 2024م
📸 | مشعل العطوي
.
. pic.twitter.com/dZpIWx5K1r
توقعات حالة الطقسوتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره
عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار الانخفاض الملموس في
درجات الحرارة والمصحوب بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط وشرق
المملكة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق جازان،
عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كذلك على المنطقة الشرقية.
كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومرتفعات جازان ، عسير ، الباحة، الطائف، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( جبال اللوز - علقان).