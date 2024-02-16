أجواء أوروبية.. تساقط الثلوج بشكل كثيف على تبوك حتى هذا الموعد (فيديو وصور)

أ أ
تتعرض مناطق شمال المملكة، وخاصة تبوك (جبل اللوز –
علقان)، لبرديات كثيفة وبرد قارص حوّلت الأجواء إلى ما يشبه أوروبا.
وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن الحالة الثلجية بتبوك ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري
تساقط الثلوج على تبوكوتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق
تساقط كثيف للبرد والثلوج على مرتفعات تبوك، حيث اكتست باللون الأبيض، وسط توقعات
بهطول أمطار وتساقط البرد والثلوج على عدة مناطق.
يأتي هذا مع تكون بردية الشرف الكثيفة بمنطقة تبوك، وذلك بالتزامن مع الأجواء شديدة البرودة والشتاء القارص شمال المملكة.
📍بردية طريق الحرة— طقس (@tqqs) February 15, 2024
جنوب #تبوك
الخميس ٥ شــعــبان ١٤٤٥هـ
15 فبراير 2024م
من | عبدالهادي البدراني
.
. pic.twitter.com/mHp1PDVeCw
شاهد بردية تبوك.. كأنك في أوروباوأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل
الاجتماعي، كثافة البرديات في تبوك وسط أجواء شديدة البرودة وطقس غير مستقر.
مشاهد لبردية #تبوك في السعودية 🥶⛈️ pic.twitter.com/chjy8L1Vyl— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 14, 2024
أمطار رعدية وبرد ورياح متربة على 11 منطقةوكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن
حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار
رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأشار المركز إلى أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
بينما تكون متوسطة في مجملها على مناطق جازان، عسير، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية.
انخفاض في درجات الحرارة وتساقط للثلوجفي حين يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء
من شمال وشمال غرب المملكة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، كما يتوقع استمرار تساقط
الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك ( جبل اللوز - علقان).
فيديو | حتى نهاية الأسبوع المقبل.. استمرار معانقة الثلوج لمرتفعات تبوك#الإخبارية pic.twitter.com/gCHGDPeq3X— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 16, 2024