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عاجل.. توقعات بمنخفض قطبي يبدأ خلال أيام.. وطقس شديد البرودة وثلوج شمال المملكة

السعودية - درجة الحرارة - الشتاء - الثلوج -- محافظة طريف
الشتاء
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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالله العصيمي بدء منخفض قطبي سيبيري المنشأ، يؤثر على أجواء المملكة بدءا من يوم الثلاثاء ويستمر نهاية الاسبوع وبداية الاسبوع القادم بإذن الله.اضافة اعلان

منخفض قطبي سيبيري


وأضاف العصيمي، عبر حسابه في منصة إكس إن تأثير هذا المنخفض السيبري يشمل :
* موجة باردة قوية هي الأشد منذ دخول الشتاء
* فرص ثلوج وأمطار متجمدة على تبوك وأجزاء من الجوف وقد تشمل مرتفعات حائل
* أمطار رعدية على الشرقية وقطر والبحرين والامارات وشمال عمان

توقعات حالة الطقس


وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقس بارد على معظم مناطق المملكة وتكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة.
كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية ، كما يستمر التوقع بتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.
ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( علقان- الظهر- جبل اللوز).

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