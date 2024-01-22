في الرياض وتبوك.. ضبط مخالفين لنظام البيئة والكشف عما عثر عليه بحوزتهما

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ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بمحافظة وادي الدواسر، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. اضافة اعلان

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.





مخالف لنظام البيئة



التعاون مع الأمن العام



‏كما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية السودانية لتلويثه وسطًا بيئيًا في منطقة تبوك، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.وأوضحت القوات أن عقوبة إلقاء مياه ملوثة في أي وسط بيئي غرامة تصل إلى (30) مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.