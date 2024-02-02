أمطار ثلجية على القريات وثلوج تكسو الأرض بالبياض في تبوك

أ أ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثق تساقط وهطول الأمطار الثلجية على القريات في منطقة تبوك.





أمطار ثلجية على القريات اضافة اعلان



توقعات حالة الطقس



رياح شديدة وتساقط الثلوج



ما شاء الله تبارك الرحمن،هطول و تراكم جيد للثلوج يكسو الأرض بالبياض،تبوك🌨️ pic.twitter.com/bLuWEdtQs7 — د. زياد الجهني (@Zeyad_jehani) February 1, 2024

تساقط الأمطار الثلجية الان و بكثافة،شرق القريات🌨️❄️pic.twitter.com/pHo0LeuLuO — د. زياد الجهني (@Zeyad_jehani) February 1, 2024

كما وثق مقطع فيديو آخر تساقط كثيف للثلوج على مرتفعات تبوك، حيث اكتست الأرض باللون الأبيض من كثافة الثلوج مع تدني شديد في درجات الحرارة.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك ( علقان- الظهر- جبل اللوز) كذلك على الأطراف الشمالية للمملكة (القريات – طريف).وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة تتحول جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.