مع تقلبات الجو.. أهم 4 خطوات للتعامل مع الرياح والغبار

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والرياح الهابطة وموجات الغبار، حذر خبراء الأرصاد من طقس غير مستقر على مناطق المملكة.





أهم 4 خطوات للتعامل مع الرياح والغبار



رياح نشطة وأمطار غزيرة وبرديات



أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني: تقلبات جوية حتى الأربعاء



وحسب "طقس العرب"، فقد نصح المتخصصون بضرورة اتباع إرشادات مهمة للتعامل مع الرياح الهابطة والموجات الغبارية المُتوقعة، وهي:1 – تجنب الخروج إلى المناطق المفتوحة.2 – تغطية الأنف والفم بكمامة عند الخروج من المنزل.3 – الحرص على بقاء نوافذ السيارة مغلقة عند القيادة.4 – تجنب محاولة فرك العين لمنع تعرضها للالتهابات.واعتبارًا من اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء، فإنه من المتوقع تساقط أمطارٍ غزيرة ورياحٍ هابطة مع موجاتٍ من الغبار وزخاتٍ من البَرَد.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الأحد حتى الأربعاء المقبل.