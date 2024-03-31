مع بريدات حائل.. شاهد السيول تملأ قاع السيب بالحماد شمال الجوف

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استمرارًا للتقلبات الجوية والحالة المطرية وتساقط وتكون البرديات الكثيفة، جرت السيول
كالأنهار بالجوف مع بريدات قوية بالنفود شمال حائل.
السيول
تملأ قاع السيب بالحماد شمال الجوفوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، السيول وهي تملأ قاع السيب بالحماد
شمال منطقة الجوف، مع مشاهد البياض والجمال لبرديات نفود شمال حائل.
🔴— طقس (@tqqs) March 30, 2024
السيول تملأ قاع السيب بالحماد
شمال منطقة #الجوف
السبت ٢٠ #رمضان ١٤٤٥هـ
30 مــارس 2024م
(متداول)
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أمطار
وسيول ورياح نشطة وزخات البردوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح
نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة،
المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية.
في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل، تبوك، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
🔴 مشاهد البياض والجمال😍👌🏻— طقس (@tqqs) March 30, 2024
في نفود شمال #حائل
السبت ٢٠ #رمضان ١٤٤٥هـ
30 مــارس 2024م
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. pic.twitter.com/PpDZI5BXAN