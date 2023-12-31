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سيول الرياض.. أنهار جارية في الزلفي وثادق وروضة سدير (فيديو)

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سيول الزلفي بالرياض
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية المستمرة على مناطق المملكة، جرت السيول المتدفقة كالأنهار بمحافظات الرياض نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار.اضافة اعلان


جريان السيول بمحافظات الرياض

وأظهرت فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول والشعاب والوديان بالزلفي والمخمر والصفيرات وثادق وروضة سدير، وذلك إثر تساقط الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح نشطة.

أمطار رعدية على 5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، والشرقية.

سحب رعدية ورياح نشطة

في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.

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