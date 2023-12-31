سيول الرياض.. أنهار جارية في الزلفي وثادق وروضة سدير (فيديو)

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية والحالة المطرية المستمرة على مناطق المملكة، جرت السيول
المتدفقة كالأنهار بمحافظات الرياض نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار.
📍فيديو— طقس (@tqqs) December 31, 2023
سيل شعيب مرخ شرق #الزلفي
الأحد ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
31 ديسمبر 2023 م
📸 | علي البدر
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جريان السيول بمحافظات الرياضوأظهرت
فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول والشعاب والوديان
بالزلفي والمخمر والصفيرات وثادق وروضة سدير، وذلك إثر تساقط الأمطار الغزيرة المصحوبة
برياح نشطة.
📍فيديو— طقس (@tqqs) December 30, 2023
سيول الصفرات شمال #الرياض
السبت ١٧ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
30 ديسمبر 2023 م
من | محمد الصبيح
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أمطار
رعدية على 5 مناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم،
حائل، الحدود الشمالية، والشرقية.
📍فيديو— طقس (@tqqs) December 30, 2023
سيول شعبان #روضة_سدير
السبت ١٧ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
30 ديسمبر 2023 م
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سحب
رعدية ورياح نشطةفي
حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق
جازان، عسير، والباحة.
📍فيديو متداول— طقس (@tqqs) December 30, 2023
سيول طريق ثادق البير
السبت ١٧ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
30 ديسمبر 2023 م
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