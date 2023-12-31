سيول الرياض.. أنهار جارية في الزلفي وثادق وروضة سدير (فيديو)

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية المستمرة على مناطق المملكة، جرت السيول المتدفقة كالأنهار بمحافظات الرياض نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار. اضافة اعلان





سيل شعيب مرخ شرق

الأحد ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

31 ديسمبر 2023 م

📸 | علي البدر

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. pic.twitter.com/baSjitcScJ 📍فيديوسيل شعيب مرخ شرق #الزلفي الأحد ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ31 ديسمبر 2023 م📸 | علي البدر December 31, 2023

جريان السيول بمحافظات الرياض





سيول الصفرات شمال

السبت ١٧ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

30 ديسمبر 2023 م

من | محمد الصبيح

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. pic.twitter.com/o47GfQZPE6 📍فيديوسيول الصفرات شمال #الرياض السبت ١٧ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ30 ديسمبر 2023 ممن | محمد الصبيح December 30, 2023

أمطار رعدية على 5 مناطق





سيول شعبان

السبت ١٧ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

30 ديسمبر 2023 م

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. pic.twitter.com/oDUluor2Aa 📍فيديوسيول شعبان #روضة_سدير السبت ١٧ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ30 ديسمبر 2023 م December 30, 2023

سحب رعدية ورياح نشطة





سيول طريق ثادق البير

السبت ١٧ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

30 ديسمبر 2023 م

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. pic.twitter.com/M5ZQrHAz0U 📍فيديو متداولسيول طريق ثادق البيرالسبت ١٧ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ30 ديسمبر 2023 م December 30, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول والشعاب والوديان بالزلفي والمخمر والصفيرات وثادق وروضة سدير، وذلك إثر تساقط الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح نشطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، والشرقية.في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.