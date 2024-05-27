عاجل.. الحج والعمرة تعلن عن باقات حج جديدة بمزايا وخدمات نوعية.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت وزارة الحج والعمرة عن باقات حج جديدة، بمزايا وخدمات توفّر رحلة ميسّرة وتجربة ثرية للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء الفريضة لموسم حج 1445هـ.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في منصة إكس، أنه يمكن معرفة المزيد من العلومات من خلال المسار الإلكتروني من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".



باقات الحج الجديدة كما يلي:

باقة أبراج كدانة الوادي وتشمل:



الباقة الاقتصادية وتشمل:



مزايا شاملة



وزارة الحج والعمرة تُعلن عن باقات حج جديدة، بمزايا وخدمات توفّر رحلة ميسّرة وتجربة ثرية للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء الفريضة لموسم #حج_1445هـ.



لمعرفة المزيد، اتبع المسار الإلكتروني: https://t.co/7NYJyJ2Qlc #لا_حج_بلا_تصريح#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/5OQxtebwLv — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) May 27, 2024

أهمية بطاقة نسك



بطاقة نسك إلزامية



- التنقل بحافلات مكيفة ومريحة طوال الرحلة- السكن في مشعر منى في الأبراج الجديدة أبراج "كدانة الوادي".- السكن ي مكة المكرمة في مباني سكنية مفروشة ومجهزة بالخدمات الأساسية- لا تشمل توفير إقامة للحجاج في مشعر منى- تعتمد أسعار النقل حسب الوجهةقائمة طعام متنوعة تقدم طوال الرحلةتوفير المشروبات الباردة والساخنةمخيمات مجهزة ومكيفة في عرفاتخدمات عند المبيت في مزدفلةفي سياق متصل، أكدت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التزام ضيوف الرحمن بحمل #بطاقة_نسك ؛ لضمان حصولهم على الخدمات بسهولة ويُسر في جميع محطات الرحلة.وأوضحت الوزارة، تحت عنوان "لا حج بلا تصريح"، أن بطاقة نسك هي بطاقة تعريفية معتمدة تمكن من دخول الحاج للمشاعر، وتحتوي على المعلومات الخاصة به، وتمكن من تقديم المساعدة له بسرعة وكفاءة، وتحتوي على سمات أمنية مميزة لتعريف الحاج النظامي، وشهادة إتمام الحج.أيضا، حثت وزارة الحج والعمرة على ضرورة حمل بطاقة نسك يما يضمن للحاج الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، في جميع محطات رحلته أثناء تأدية نسك الحج، وأوضحت خلال إنفوجرافيك عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" عن الأسباب التي تدفع ضيوف الرحمن لحمل بطاقة نسك.وأكدت وزارة الحج والعمرة أن بطاقة نسك بمثابة بطاقة تعريفية معتمدة تمكن حاملها من دخول المشاعر المقدسة، وتتضمن بيانات ومعلومات عن الحاج، كما أنها تحتوي على سمات أمنية مميزة لتعريف الحاج النظامي، وشهادة إتمام الحج، وبدورها تمكن من تقديم المساعدة بسرعة وكفاءة.أشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن بطاقة نسك إلزامية ويجب حملها طوال فترة الحج في كل التنقلات بداية من الوصول وحتى المغادرة، واعتمدت الوزارة هذه الآلية في موسم حج 1445 هجريا لتمييز الحاج النظامي كون البطاقة توفر معلومات عن الحاج الشخصية، وإمكانية إضافة المعلومات الصحية للحاج، بجانب مقر السكن بالمشاعر المقدسة ومعلومات عن قائد المجموعة وشركة تقديم الخدمات التي يتبع لها الحاج.وتتيح بطاقة نسك لحامليها حرية التنقل بالمشاعر المقدسة كما أنها تتوفر منها نسخة رقمية على تطبيقي "نسك"، "توكلنا"، تسهل على العاملين عملية التحقق من هوية الحاج، بما يضمن سلامة جميع الحجاج وضمان سير عملية تنظيم نسك الحج بسهولة ويسر.