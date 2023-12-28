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أمطار غزيرة.. الدفاع المدني يدعو سكان مكة والمدينة إلى توخي الحذر

الدفاع المدني
الدفا عالمدني
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني سكان منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى توخي الحيطة والحذر من توقعات بهطول أمطار غزيرة وتقلبات جوية.

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الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

وطالبت على حسابها في منصة "إكس"، بضرورة البقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.


 وشددت على ضرورة إتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول.

أمطار رعدية وجريان السيول على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.


وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.
وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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