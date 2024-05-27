عاجل.. صدور موافقة كريمة.. "المعيقلي" خطيبا ليوم عرفة لحج هذا العام 1445 هـ

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أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي عن صدور الموافقة الملكية الكريمة؛ بتولي الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام؛ إلقاء خطبة عرفة لهذا العام ١٤٤٥هـ.



المعيقلي خطيبا ليوم عرفة:



المعيقلي إماما وخطيبا:



ورفع معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس شكره وتقديره باسمه وباسم أئمة وخطباء ومؤذني الحرمين ومنسوبي الرئاسة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ على هذه الثقة الكريمة التي تعدّ دعماً لرئاسة الشؤون الدينية؛ وتجسيداً لاهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- للحرمين الشريفين وأئمتها وخطبائها في تعزيز رسالة الوسطية والاعتدال، وريادة المملكة العالمية والحضارية؛ ولما يمثّله منبر الحرمين الشريفين من مكانة دينية لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم.ويعدّ فضيلة الدكتور ماهر المعيقلي حافظاً للقرآن الكريم، ودرس بكلية المعلمين في المدينة المنورة وتخرج منها معلماً لمادة الرياضيات.كما يعد الدكتور المعيقلي من أشهر القرّاء في العالم الإسلامي ويتميز بصوت جميل.بينما انتقل للعمل بمكة المكرمة معلماً، ثم أصبح موجهاً طلابياً في مدرسة الأمير عبدالمجيد بمكة المكرمة.وحصل المعيقلي على درجة الماجستير سنة 1425هـ في كلية الشريعة بقسم الفقه من جامعة أم القرى، ثم حصل فيها على درجة الدكتوراه في التفسير سنة 1432هـ.كما نال درجة الدكتوراه في الفقه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى سنة 1434هـ، وعمل أستاذاً مساعداً بقسم الدراسات القضائية بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى، وشغل منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.أيضا تولى الشيخ المعيقلي إمامة وخطابة جامع السعدي بحي العوالي بمكة المكرمة، ثم إمامة المصلين بالمسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك في العامين 1426 و1427هـ.فيما تولى لاحقاً إمامة المصلين في صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك عام 1428هـ، حيث عيّن إماماً رسمياً للمسجد الحرام في ذلك العام حتى الآن.