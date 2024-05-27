وزير الشؤون الإسلامية يطلع على مشاريع منفذة بالمشاعر المقدسة تجاوزت 217 مليون ريال

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أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على المسؤولين والعاملين مضاعفة الجهد في جميع الخدمات والأعمال التي تقدمها الوزارة في موسم حج هذا العام.

وذلك تجسيداً لرسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين، لكي يؤدي ضيوف الرحمن نسكهم بكل يسر وطمأنينة وفي أجواء إيمانية.



مناقشة آخر المستجدات في أعمال مشاريع الوزارة:



وناقش الوزير آل الشيخ، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم (الإثنين)، بمقر الوزارة في الرياض، آخر المستجدات في أعمال ومشاريع الوزارة المنفذة خلال موسم حج هذا العام 1445هـ، بحضور الوكلاء ومديري الإدارات، ومديري عام فرع الوزارة بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، أبرز ما تحقق من مشاريع الوزارة في المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1445هـ، وفق عكاظ.وأوضح أنها بلغت قيمتها 13,439,228 ريالا، منها مشروع تهيئة وتلطيف الساحة الخلفية بمسجد نمرة بمشعر عرفات، ومشروع تحديث وتطوير أنظمة التكييف في مسجد حجاج البر بمشعر منى، ومشروع العزل المائي والحراري على كامل سطح جامع أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، ومشروع توريد وتركيب كاميرات ساحات الوضوء والساحات الخارجية للجامع بنحو 51 كاميرا، وكذلك مشروع استبدال وحدات التكييف في ميقات الجحفة برابغ، التي تأتي استكمالاً للمشاريع خلال الأعوام الستة السابقة ليكون إجمالي قيمتها 217,643,286 ريالا.وبذلك تصبح مساجد المشاعر المقدسة ومسجدا الحل مهيأة بنظام تكييف حديث، وفق أعلى المواصفات ليسهم في تأمين أجواء صحية وباردة لحجاج البيت الحرم وشموليتها بأعمال التشغيل والصيانة والنظافة ليؤدي الحجاج نسكهم بكل يسر وسهولة تحقيقاً لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.