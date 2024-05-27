أخبار السعودية.. موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي و"التعليم": إلغاء أسئلة المادة في تلك الحالة

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
"الخارجية": المملكة تستنكر بأشد العبارات استهداف خيام النازحين الفلسطينيين في رفح
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات استمرار مجازر قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ومواصلتها استهداف المدنيين العزل في قطاع غزة، وآخرها استهداف خيام النازحين الفلسطينيين بالقرب من مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمال غرب رفح.. المزيد هنا
جريمة نكراء.. تنفيذ حكم الشرع في جانٍ أنهى حياة مواطن بجازان
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان، فيما يلي نص البيان.. المزيد هنا
ارتكبوا هذا الأمر.. بيان للشرطة بشأن عملية ضبط 4 مواطنين في الطائف
أصدرت شرطة محافظة الطائف، بيانًا بشأن القبض على أربعة مواطنين؛ لاعتدائهم على آخرين.. المزيد هنا
بعد إعلان الأهلية.. هل يتم التبكير بصرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر مايو؟
أُعلنت اليوم الثلاثاء نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي ، فيما يتساءل المؤهلون عن موعد إيداع المعاش الشهري وما إذا كان سيتم التبكير به.. المزيد هنا
رسميًا.. تحديد موعد صرف دفعة يونيو من حساب المواطن
حدد برنامج حساب المواطن، موعد صرف الدفعة 79 (شهر يونيو) للمستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية.. المزيد هنا
"التعليم": إلغاء أسئلة المادة في تلك الحالة
يتضمن دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات، إلغاء أسئلة المادة التي يتم تسريبها بعد التحري الدقيق والتأكد من الأمر.. المزيد هنا
إنذار أحمر من أمطار وسيول وأتربة مثارة على مكة والرياض و10 مناطق لـ11 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تحذيرًا من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا
"الأرصاد" يكشف عن أول أيام الصيف ويُحذر من شدة الحرارة
أعلن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن يوم السبت المقبل هو أول أيام الصيف على المملكة.. المزيد هنا
قدوم نحو 533 ألف حاج من خارج المملكة عبر المنافذ الدولية حتى أمس الأحد
أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم (532,958) حاجًا خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الأحد 18/ 11/ 1445هـ الموافق 26/ 5/ 2024م.. المزيد هنا
موعد التقديم على وظائف الجمارك.. توضيح مهم من الزكاة والضريبة
أصدرت الهيئة العامة للزكاة والضريبة، توضيحًا عاجلًا بشأن موعد التقديم على وظائف الجمارك.. المزيد هنا
طريقة واحدة وقنوات عدة.. "إيجار" تحذر من محاولات النصب والاحتيال
حذرت منصة "إيجار" من التعرض للاحتيال بطرق عدة، مشيرة إلى أنها لا تقوم بإرسال أية روابط خارجية للدفع.. المزيد هنا