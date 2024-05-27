أخبار السعودية.. موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي و"التعليم": إلغاء أسئلة المادة في تلك الحالة

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:





"الخارجية": المملكة تستنكر بأشد العبارات استهداف خيام النازحين الفلسطينيين في رفح



جريمة نكراء.. تنفيذ حكم الشرع في جانٍ أنهى حياة مواطن بجازان



ارتكبوا هذا الأمر.. بيان للشرطة بشأن عملية ضبط 4 مواطنين في الطائف



بعد إعلان الأهلية.. هل يتم التبكير بصرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر مايو؟



رسميًا.. تحديد موعد صرف دفعة يونيو من حساب المواطن



"التعليم": إلغاء أسئلة المادة في تلك الحالة



إنذار أحمر من أمطار وسيول وأتربة مثارة على مكة والرياض و10 مناطق لـ11 مساءً



"الأرصاد" يكشف عن أول أيام الصيف ويُحذر من شدة الحرارة



قدوم نحو 533 ألف حاج من خارج المملكة عبر المنافذ الدولية حتى أمس الأحد



موعد التقديم على وظائف الجمارك.. توضيح مهم من الزكاة والضريبة



طريقة واحدة وقنوات عدة.. "إيجار" تحذر من محاولات النصب والاحتيال

