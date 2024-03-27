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مشاكل الإنترنت في ينبع.. رئيس الهيئة الملكية: ستُحل في هذا الموعد

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ينبع
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كشف رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، خالد السالم، عن موعد حل مشاكل الإنترنت في ينبع.

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وأوضح في تصريحات لبرنامج "الليوان" مع الإعلامي عبدالله المديفر، والمذاع يوميًا في شهر رمضان على "روتانا خليجية"، أن مشاكل الانترنت في ينبع سوف تُحل تمامًا منتصف هذا العام.
وأضاف أن هناك اتفاقًا مع شركة موبايلي في وقت سابق والمشكلة لم تحل، وأنه حصل اتفاق مع هيئة الاتصالات، وأن رئيس شركة الاتصالات وعد برفع سرعة الإنترنت في ينبع خلال شهر يوليو من هذا العام.

مطالب بسرعة دعم وتقوية شبكة الاتصالات

ويعاني سكان ينبع من مشكلة انقطاع الإنترنت وضعفه وسلبياته، حيث يطالب سكان محافظة
الرايس بمنطقة المدينة المنورة "80 كيلومترًا من محافظة ينبع" بإعادة النظر في دعم وتقوية شبكة الاتصالات في المركز، إذ يتسبب ضعف الشبكة في عدم قدرة السكان على الاستفادة من خدمات الإنترنت والتطبيقات الحكومية.

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