مذهل.. شاهد تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول وراء سد ريمان بالمدينة

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية المستمرة على مناطق المملكة، تجمعت كميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول وراء سد ريمان بمنطقة المدينة المنورة. اضافة اعلان





تجمع مياه الأمطار والسيول وراء سد ريمان بالمدينة



أمطار وضباب على الرياض وعدة مناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تجمعت مياه السيول والأمطار بقوة وراء سد ريمان لالمدينة إثر مطر غزيرة على مركز الركنة جنوب شرق مهد الذهب.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، مبينًا أن هذه الحالة تكون مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.