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لا يُصدق.. شاهد السيول تغطي الأسياح شرق القصيم

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سيول الأسيح بالقصيم
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مع استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية بمعظم مناطق المملكة، جرت السيول كالأنهار، وغطت الشعاب والوديان والطرق بمحافظة الأسياح، إثر أمطار غزيرة على منطقة القصيم.اضافة اعلان

السيول تغطي الأسياح  شرق القصيم

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطت السيول القوية مناطق واسعة بالأسياح نتيجة تساقط أمطار غزيرة شرق القصيم، مع استمرار الأجواء الباردة.

أمطار وضباب على الرياض والشرقية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.

أمطار على 7 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة.

ضباب على 11 منطقة

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، المدينة المنورة، ومكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.

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