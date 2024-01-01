لا يُصدق.. شاهد السيول تغطي الأسياح شرق القصيم

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مع استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية بمعظم مناطق المملكة، جرت السيول كالأنهار، وغطت الشعاب والوديان والطرق بمحافظة الأسياح، إثر أمطار غزيرة على منطقة القصيم. اضافة اعلان





السيول تغطي الأسياح شرق القصيم





في محافظة الاسياح

شمال شرق

الأحد ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

31 ديسمبر 2023 م

من | فهد الشنيفي

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. pic.twitter.com/TZRm48ivOj 📍مشاهد للسيول القويةفي محافظة الاسياحشمال شرق #القصيم الأحد ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ31 ديسمبر 2023 ممن | فهد الشنيفي December 31, 2023

أمطار وضباب على الرياض والشرقية



أمطار على 7 مناطق





سيول شعيب السهل شرق قبة

شمال شرق

الأحد ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

31 ديسمبر 2023 م

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. pic.twitter.com/FkPagHgxFK روعة المنطر 😍👌🏻سيول شعيب السهل شرق قبةشمال شرق #القصيم الأحد ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ31 ديسمبر 2023 م December 31, 2023

ضباب على 11 منطقة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطت السيول القوية مناطق واسعة بالأسياح نتيجة تساقط أمطار غزيرة شرق القصيم، مع استمرار الأجواء الباردة.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة.في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، المدينة المنورة، ومكة المكرمة.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.