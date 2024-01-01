لا يُصدق.. شاهد السيول تغطي الأسياح شرق القصيم

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مع
استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية بمعظم مناطق المملكة، جرت السيول كالأنهار، وغطت الشعاب والوديان والطرق بمحافظة الأسياح، إثر أمطار غزيرة على منطقة القصيم.
السيول
تغطي الأسياح شرق القصيموأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطت السيول القوية مناطق
واسعة بالأسياح نتيجة تساقط أمطار غزيرة شرق القصيم، مع استمرار الأجواء الباردة.
📍مشاهد للسيول القوية— طقس (@tqqs) December 31, 2023
في محافظة الاسياح
شمال شرق #القصيم
الأحد ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
31 ديسمبر 2023 م
من | فهد الشنيفي
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أمطار
وضباب على الرياض والشرقية توقع
المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى،
سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.
أمطار
على 7 مناطقوأضاف
المركز أن هذه الحالة تكون مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من
مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان،
عسير، والباحة.
روعة المنطر 😍👌🏻— طقس (@tqqs) December 31, 2023
سيول شعيب السهل شرق قبة
شمال شرق #القصيم
الأحد ١٨ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
31 ديسمبر 2023 م
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