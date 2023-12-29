حائل بيضاء.. البرد يكسو الطرق والشوارع والأحياء (فيديو وصور)

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية والحالة المطرية المستمرة على مناطق المملكة، تكونت البريدات
الكثيفة حيث اكتست منطقة حائل بالزائر الأبيض والثلوج مع أجواء باردة ورياح نشطة.
البرد
يكسو الطرق والشوارع والأحياء بحائلوأظهرت
فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لبردية حائل التي اكتسب
بالأبيض بعد تساقط حبات البرد بكميات كثيفة وملأت الشوارع والطرقات والأحياء بحائل
بالزمان مع الأمطار والسيول والطقس غير المستقر.
أمطار
رعدية وسيول على مكة والمدينة والرياض في
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
اكوام كبيرة من البرد شرق #حايل القريب على طريق #القصيم بالقرب من مفرق عريجاء الان فجر الجمعة ١٦ / ٦ / ١٤٤٥ هـ— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 29, 2023
أعضاء المجموعة
بارق رمان ماجدالهواوي
سعد الغازي pic.twitter.com/xTTTUyz991
أمطار
رعدية وسيول على 8 مناطقوأوضح
المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على
أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنور، القصيم، حائل، تبوك، الحدود
الشمالية، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار،
والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن
الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.
بردية شرق #حايل الان س ١.٠٠ ص ليلة الجمعة ١٦ جماداخر ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 28, 2023
عضو المجموعة مبارك ال معدي pic.twitter.com/tWph1McVFH