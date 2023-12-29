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حائل بيضاء.. البرد يكسو الطرق والشوارع والأحياء (فيديو وصور)

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بردية حائل
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية المستمرة على مناطق المملكة، تكونت البريدات الكثيفة حيث اكتست منطقة حائل بالزائر الأبيض والثلوج مع أجواء باردة ورياح نشطة.اضافة اعلان

البرد يكسو الطرق والشوارع والأحياء بحائل

وأظهرت فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لبردية حائل التي اكتسب بالأبيض بعد تساقط حبات البرد بكميات كثيفة وملأت الشوارع والطرقات والأحياء بحائل بالزمان مع الأمطار والسيول والطقس غير المستقر.


أمطار رعدية وسيول على مكة والمدينة والرياض

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار رعدية وسيول على 8 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنور، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.


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