حائل بيضاء.. البرد يكسو الطرق والشوارع والأحياء (فيديو وصور)

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية المستمرة على مناطق المملكة، تكونت البريدات الكثيفة حيث اكتست منطقة حائل بالزائر الأبيض والثلوج مع أجواء باردة ورياح نشطة. اضافة اعلان





البرد يكسو الطرق والشوارع والأحياء بحائل



أمطار رعدية وسيول على مكة والمدينة والرياض





أعضاء المجموعة

بارق رمان ماجدالهواوي

سعد الغازي اكوام كبيرة من البرد شرق #حايل القريب على طريق #القصيم بالقرب من مفرق عريجاء الان فجر الجمعة ١٦ / ٦ / ١٤٤٥ هـأعضاء المجموعةبارق رمان ماجدالهواويسعد الغازي pic.twitter.com/xTTTUyz991 December 29, 2023

أمطار رعدية وسيول على 8 مناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لبردية حائل التي اكتسب بالأبيض بعد تساقط حبات البرد بكميات كثيفة وملأت الشوارع والطرقات والأحياء بحائل بالزمان مع الأمطار والسيول والطقس غير المستقر.في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنور، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.