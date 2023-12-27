الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على ينبع الصناعية

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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت صباح اليوم الأربعاء، كميات غزيرة من الأمطار على محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة. اضافة اعلان





أمطار غزيرة على ينبع الصناعية بالمدينة



أمطار غزيرة على منطقة المدينة حتى الـ 6 مساءً



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت أمطار غزيرة على محافظة ينبع الصناعية بالمدينة مع تناثر حبات البرد.من ناحيته، نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة.

وتشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على محافظة المدينة المنورة ومحافظات العيص وخيبر وينبع والحناكية وبدر ومركز الرايس، مبينًا أن الحالة مستمرة حتى الساعة السادسة مساء.





تعليق الدراسة بمحافظة ينبع



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأعلنت إدارة تعليم ينبع، تعليق الدراسة الحضورية، بمدارس تعليم ينبع والعيص والقطاعات التابعة لها، مؤكدة أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة في مدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها ومدارس مكتب تعليم العيص.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.