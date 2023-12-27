الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على ينبع الصناعية

بالتزامن
مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت
صباح اليوم الأربعاء، كميات غزيرة من الأمطار على محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة.
أمطار
غزيرة على ينبع الصناعية بالمدينةوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت أمطار غزيرة على محافظة
ينبع الصناعية بالمدينة مع تناثر حبات البرد.
December 27, 2023
أمطار
غزيرة على منطقة المدينة حتى الـ 6 مساءًمن
ناحيته، نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة
المنورة.
وتشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط
البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على محافظة المدينة المنورة ومحافظات العيص وخيبر
وينبع والحناكية وبدر ومركز الرايس، مبينًا أن الحالة مستمرة حتى الساعة السادسة
مساء.