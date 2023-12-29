بالفيديو والصور.. مشاهد جوية لبردية الركنة شرق مهد الذهب بالمدينة

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية المستمرة على مناطق المملكة، تكونت البريدات الكثيفة بالركنة وكسى البرد شرق مهد الذهب مع أجواء باردة على منطة المدينة المنورة. اضافة اعلان







مشاهد جوية لبردية الركنة شرق مهد الذهب



أمطار رعدية وسيول على مكة والمدينة والرياض



أمطار رعدية وسيول على 8 مناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد جوية لبردية الركنه شمال النصايف جنوب شرق مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة مع استمرار الطقس غير المستقر.في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنور، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.