بالفيديو والصور.. مشاهد جوية لبردية الركنة شرق مهد الذهب بالمدينة

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية والحالة المطرية المستمرة على مناطق المملكة، تكونت البريدات
الكثيفة بالركنة وكسى البرد شرق مهد الذهب مع أجواء باردة على منطة المدينة
المنورة.
مشاهد
جوية لبردية الركنة شرق مهد الذهب وأظهرت
فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد جوية لبردية الركنه شمال
النصايف جنوب شرق مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة مع استمرار الطقس غير المستقر.
أمطار
رعدية وسيول على مكة والمدينة والرياض في
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
أمطار
رعدية وسيول على 8 مناطقوأوضح
المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على
أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنور، القصيم، حائل، تبوك، الحدود
الشمالية، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار،
والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن
الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.
مشاهد جوية ل بردية الركنه شمال النصايف جنوب شرق #مهد_الذهب عصر— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 29, 2023
اليوم الجمعة 1445/6/16هـ #السعوديه
عضو المجموعة بن زويد برق مهدالذهب pic.twitter.com/45uAdtdwut