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"مدني الرياض" يخمد حريقًا في حي الفيصلية ولا إصابات (فيديو)

حريق حي الفيصلية
حريق حي الفيصلية
أ أ
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نشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مقطع فيديو وثقت من خلاله جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على حريق حي الفيصلية بالرياض.

السيطرة على حريق حي الفيصليةاضافة اعلان


وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا": إن فرق الدفاع المدني بالرياض تمكنت من إخماد، حريق في مستودعات بحي الفيصلية، ولا إصابات".

وأول أمس، باشرت فرق الدفاع المدني، إخماد حريق إثر اشتعال لحظي في محطة وقود في تبوك.

إخماد حريق في تبوك


وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس أن فرق الدفاع المدني في تبوك، أخمدت حريقًا إثر اشتعال لحظي في محطة وقود، نتج عنه إصابات متوسطة وحالة وفاة وأضرار مادية.

وقبل ذلك، باشر الدفاع المدني، إخماد حريق في حاويات بميناء الدمام، على ما أفادت مراسلة فضائية "الإخبارية".
وباشرت فرق الدفاع المدني، الحريق الذي اندلع في عدد من الحاويات داخل إحدى المستودعات الخارجية التابعة لميناء الملك عبدالعزيز اليوم.

تفاصيل الحادث

وفي التفاصيل، فقد تلقت مديرية الدفاع المدني بالدمام، بلاغًا حول الحريق الذي شب صباح اليوم، وعلى الفور تحركت فرق الإطفاء للتعامل معه.
وتسبب الحريق في انبعاث كميات كثيفة من الدخان الأسود الذي غطى سماء موقع الحادث.
وقالت مديرية الدفاع المدني، إنه لم يتم تسجيل أي إصابات في الحادث.

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