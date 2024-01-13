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حريق يلتهم مركبة على أحد الطرق بالرياض.. والدفاع المدني يباشر (فيديو)

الدفاع المدني
الدفاع المدني بالرياض
أ أ
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باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، حريقاً اندلع في مركبة على أحد الطرق، حيث تمت السيطرة على الحريق، دون إصابات.

إخماد حريق في مركبة بالرياضاضافة اعلان


ونشر حساب المديرية العامة للدفاع المدني، في منصة إكس، مقطع فيديو يوثق جهود رجال الدفاع المدني بالرياض في السيطرة على الحريق وإخماده.


وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن فرق الإنقاذ بالمدينة تحركت لإخماد حريق شب في أحد المنازل بحي شروان.

إخماد حريق في منزل بحي شوران في المدينة

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن فرق الإنقاذ أخمد حريقًا في منزل بحي شوران، وأنه تم إخلاء 6 أشخاص من المنزل دون أية إصابات.

الدفاع امدني يحذر من وضع المدفأة في أماكن غير آمنة

يأتي هذا في وقت حذر فيه الدفاع المدني من وضع المدفأة الكهربائية في مناطق غير آمنة داخل الشقة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالأمر.

كيفية التصرف السليم عند تسرب الغاز

وشددت على ضرورة الحيطة والحذر لتجنّب الإصابات الناتجة عن حـوادث الحرائق بعد زيادتها مؤخراً، مبينة أن التصرف الصحيح عند تسرب الغاز هو:
1 - إخراج جميع الأشخاص من المكان محل التسرب.
2 - عدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات أو أي مصدر للشرر.
3 - قفل صمام الغاز بإحكام، مع فتح النوافذ والأبواب ببطء لتهوية المكان.

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