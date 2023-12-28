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إصابة شخصين في حريق منزل ببيشة .. والدفاع المدني يباشر

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حريق في بشة
أ أ
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باشرت فرق الدفاع المدني في بيشة، مساء اليوم الخميس، إخماد حريق في منزل بحي قنيع أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

حريق في بيشة والمدني يباشراضافة اعلان


وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، أن مدني بيشة باشر إخماد حريق في منزل بحي قنيع، نتج عنه إصابة شخصين.

وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم نقلهما بوساطة الجهة المختصة للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وفي وقت سابق، باشرت فرق الدفاع المدني، مساء الإثنين الماضي، حريقًا اندلع في مستودع بحي قويزة، دون تسجيل أي إصابات ولله الحمد.

إخماد حريق في مكة


وقبل أيام، أعلن الدفاع المدني بمكة المكرمة، عن إخماد حريقًا في شقة بعمارة سكنية، دون إصابات - ولله الحمد.
ونشر حساب الدفاع المدني عبر منصة "إكس" فيديو يظهر جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق.

ومؤخرًا، قام الدفاع المدني بمحافظة ضرماء بتحرير إصبع شخص علق في قطعة معدنية، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.

إخماد حريق في الدمام


كما باشرت فرق الدفاع المدني في الدمام، حريقا في أحد المستودعات.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني : "إن مدني الدمام أخمد حريقًا في مستودع، إضافة إلى أعمال التبريد، ولا إصابات".

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