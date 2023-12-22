عاجل.. أمطار رعدية وجريان سيول.. تحذير مهم من الدفاع المدني لأهالي 9 مناطق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
هطول أمطار رعدية وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الجمعة حتى يوم الأحد المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل وخليص، ومناطق تبوك والمدينة المنورة وحائل والقصيم والمنطقة الشرقية.
ويتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض لتشمل الرياض العاصمة وضرما ومرات والمزاحمية، ومناطق الجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية والباحة وعسير وجازان.