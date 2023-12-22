الجمعة، 09 جمادى الثانية 1445 ، 22 ديسمبر 2023

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عاجل.. أمطار رعدية وجريان سيول.. تحذير مهم من الدفاع المدني لأهالي 9 مناطق

الدفاع المدني - العقيق - السيول - ارشيف الصور
أرشيفية
أ أ
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

هطول أمطار رعدية

وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الجمعة حتى يوم الأحد المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل وخليص، ومناطق تبوك والمدينة المنورة وحائل والقصيم والمنطقة الشرقية.

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ويتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض لتشمل الرياض العاصمة وضرما ومرات والمزاحمية، ومناطق الجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية والباحة وعسير وجازان.

أمطار على منطقة مكة

وأشارت المديرية إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل جدة ورابغ وبحرة والطائف وميسان وأضم والعرضيات والليث والقنفذة وتربة والخرمة والمويه ورنية، ويتوقع أن تتأثر منطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والزلفي والغاط وشقراء ومرات والمجمعة وثادق ورماح، ومنطقتي تبوك والمدينة المنورة.

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