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تحرير يد شخص علقت داخل فرامة بالرياض

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الدفاع المدني بالرياض
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باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض، اليوم الخميس، تحرير يد شخص علقت داخل فرامة.

مدني الرياض يحرر يد شخص:


وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن مدني الرياض باشر اليوم، تحرير يد شخص علقت في فرامة، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.اضافة اعلان


وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ باشرت حريقًا في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.


"مدني جدة" يخمد حريقًا في واجهة مبنى

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، فرق الدفاع المدني، باشرت حريقًا اندلع في واجهة أحد المباني، دون تسجيل أي إصابات ولله الحمد.

وأكدت أن فرق مدني جدة تمكنت من إخماد حريق في واجهة أحد المباني دون حدوث إصابات في الأرواح.

وقبل أيام، أعلن الدفاع المدني بمكة المكرمة، عن إخماد حريقًا في شقة بعمارة سكنية، دون إصابات - ولله الحمد.
ونشر حساب الدفاع المدني عبر منصة "إكس" فيديو يظهر جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق.

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