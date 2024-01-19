مدني الرياض يحرر لسان طفلة علق في قطعة معدنية (فيديو)

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تمكن رجال المديرية العامة للدفاع المدني، من تحرير لسان طفلة علق في قطعة معدنية بداخل علبة بلاستيكية.





مدني الرياض يحرر لسان طفلة اضافة اعلان



الدفاع المدني : لا توجد إصابات في الحادث







وأكد الدفاع المدني أنه لا يوجد أي إصابات في الحادث وتم السيطرة عليه بشكل كامل.



وأظهر فيديو لحظة السيطرة على الحريق بينما قام رجال الإطفاء بجهود كبيرة لإخماده.



في وقت سابق، نشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مقطع فيديو وثقت من خلاله جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على حريق حي الفيصلية بالرياض.





السيطرة على حريق حي الفيصلية





وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس: إن فرق الدفاع المدني بالرياض تمكنت من إخماد، حريق في مستودعات بحي الفيصلية، ولا إصابات".



و باشرت فرق الدفاع المدني، إخماد حريق إثر اشتعال لحظي في محطة وقود في تبوك.







إخماد حريق في تبوك:







وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس أن فرق الدفاع المدني في تبوك، أخمدت حريقًا إثر اشتعال لحظي في محطة وقود، نتج عنه إصابات متوسطة وحالة وفاة وأضرار مادية.





وقبل ذلك، باشر الدفاع المدني، إخماد حريق في حاويات بميناء الدمام، على ما أفادت مراسلة فضائية "الإخبارية".



وباشرت فرق الدفاع المدني، الحريق الذي اندلع في عدد من الحاويات داخل إحدى المستودعات الخارجية التابعة لميناء الملك عبدالعزيز اليوم.





وفي التفاصيل، فقد تلقت مديرية الدفاع المدني بالدمام، بلاغًا حول الحريق الذي شب صباح اليوم، وعلى الفور تحركت فرق الإطفاء للتعامل معه.

وتسبب الحريق في انبعاث كميات كثيفة من الدخان الأسود الذي غطى سماء موقع الحادث.

وقالت مديرية الدفاع المدني، إنه لم يتم تسجيل أي إصابات في الحادث.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم تحرير لسان الطفلة، وهي بصحة جيدة ولله الحمد.وقبل أيام، نجح الدفاع المدني بمحافظة جدة في إخماد حريق شبّ في مركبة بمواقف أحد المباني.