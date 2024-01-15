مدني الرياض يباشر حريقاً في حي الفيصلية (صور)

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باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض، مساء اليوم الإثنين، إخماد حريق اندلع في مستودعات بحي الفصيلية.





حريق في حي الفيصلية بالرياض اضافة اعلان



إخماد حريق في تبوك



الدفاع المدني، إخماد حريق في حاويات بميناء الدمام، على ما أفادت مراسلة فضائية "الإخبارية".

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، إن مدني الرياض يباشر حاليا حريقًا في مستودعات بحي الفيصلية".وبالأمس، باشرت فرق الدفاع المدني، إخماد حريق إثر اشتعال لحظي في محطة وقود في تبوك.وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس أن فرق الدفاع المدني في تبوك، أخمدت حريقًا إثر اشتعال لحظي في محطة وقود، نتج عنه إصابات متوسطة وحالة وفاة وأضرار مادية.وقبل ذلك، باشر

وباشرت فرق الدفاع المدني، الحريق الذي اندلع في عدد من الحاويات داخل إحدى المستودعات الخارجية التابعة لميناء الملك عبدالعزيز اليوم.





تفاصيل الحادث



#الدفاع_المدني بالرياض يباشر حريقًا في مستودعات بحي الفيصلية. pic.twitter.com/jLkx9rNrSQ — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) January 15, 2024

وفي التفاصيل، فقد تلقت مديرية الدفاع المدني بالدمام، بلاغًا حول الحريق الذي شب صباح اليوم، وعلى الفور تحركت فرق الإطفاء للتعامل معه.وتسبب الحريق في انبعاث كميات كثيفة من الدخان الأسود الذي غطى سماء موقع الحادث.وقالت مديرية الدفاع المدني، إنه لم يتم تسجيل أي إصابات في الحادث.